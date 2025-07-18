"Ми не просили їх воювати": радник Орбана зробив скандальну заяву про українців

Балаж Орбан, політичний директор і радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявив, що війна України проти Росії — не за безпеку його країни.

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Орбан наголосив, що Угорщина підтримує ідею посилення обороноздатності Європи та збільшення військових витрат, однак виступає проти озброєння України, пише Telex.

"Зараз у Європі точаться дебати про те, озброювати Україну чи озброюватися самим? Позиція Угорщини абсолютно зрозуміла: ми не повинні захищати себе через Україну, оскільки це призведе до конфронтації з Росією, чого ми не хочемо, а натомість маємо зміцнювати європейські армії, щоб мати змогу захистити себе в разі потреби", — сказав він.

Радник Орбана не згоден з тим, що Україна, борючись із Росією, стоїть на сторожі безпеки Європи.

"У цьому і полягає унікальність угорської позиції. Українці борються за себе, і в них є на це право. Але не йдеться про нашу безпеку, ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені. Ми не хочемо конфронтації з Росією. Українці займаються своїми справами, це не питання Європи. Це рішення українців, подивимося, до чого призведе ця стратегія", — додав він.

За його словами, "сотні тисяч людей уже загинули, мільйони покинули країну, втратили фінансову незалежність", і саме прем'єр-міністр Угорщини намагався переконати президента України Володимира Зеленського, що "час не на його боці, і йому теж краще прагнути до угоди".

Водночас на запитання про готовність президента Росії Володимира Путіна розпочати мирні переговори, Балаж Орбан відповів, що з дипломатичної точки зору це дуже складне запитання, і, мовляв, і Україна, і Росія хочуть продовжувати цю війну.

Балаж Орбан упевнений, що РФ у будь-якому разі не ризикне нападати на країни НАТО.

"НАТО набагато сильніше за Росію, і якщо ми зможемо збільшити витрати на оборону, то ми, європейці, будемо ще сильнішими", — підкреслив він.

Тимчасом Віктор Орбан продовжує підливати масла у вогонь, закликаючи запровадити санкції проти деяких українців через смерть громадянина Угорщини Йосипа Шебештеня, якого нібито побили ТЦК. У ЗСУ всі звинувачення спростували.

Він також розповів про підпал церкви на Закарпатті та погрози угорцям, які живуть там, і пообіцяв "не підвести".

Раніше Фокус писав, що Віктор Орбан заявив, що не знає, що таке Україна, і де проходять її кордони.