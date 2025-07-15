Орбан погрожує санкціями Україні через інцидент з угорцем у ТЦК

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив санкціями ЄС проти українських посадовців через смерть закарпатця, якого нібито побили в ТЦК. Будапешт вимагає покарати винних за порушення прав людини.

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Угорщина планує ініціювати санкції в межах ЄС проти українських чиновників, яких Будапешт вважає причетними до смерті мешканця Закарпаття Йосипа Шебештеня. За версією Угорщини, чоловіка могли побити під час мобілізації до ЗСУ.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що порушив це питання під час засідання Ради ЄС 15 липня. За його словами, українські посадовці мають бути включені до санкційного списку за порушення прав людини. Про це Орбан написав у мережі Facebook

"Угорський уряд ініціював сьогодні в Брюсселі, щоб негайно додати українських лідерів, які несуть відповідальність за смерть громадянина Угорщини Йосипа Шебештеня, до санкційного списку Європейського Союзу", – написав Орбан.

Смерть закарпатця через нібито побиття ТЦК: що відомо

Першим про історію щодо викрадення закарпатця співробітниками ТЦК опублікували в угорському виданні Mandiner, посилаючись нібито на повідомлення рідних Шебештеня. Багатьох деталей у медіа не розкрили, однак також повідомили, що чоловіка нібито впіймали поблизу школи у Береговому, а потім він опинився у Мукачеві, де його побили.

Після публікації новини посла України Федора Шандора викликали до Міністерства закордонних справ Угорщини, вимагаючи пояснень щодо інциденту з мобілізацією нібито угорця.

У Києві також офіційно відреагували на звинувачення угорської сторони. Там, як повідомила "Європейська правда", на брифінгу Міністерства закордонних справ України речник Георгій Тихий заявив, що такі заяви є маніпулятивними та підіграють російській пропаганді. Також Тихий наголосив, що такі спроби використати окремі випадки у мобілізації в Україні шкодять стосункам між державами.

Як повідомляв Фокус, нещодавно президент Угорщини написав листа сім'ї закарпатця, якого нібито до смерті побили у ТЦК.