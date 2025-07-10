Був громадянином України: у ЗСУ відповіли на звинувачення Угорщини у смерті закарпатця

У Сухопутних військах ЗСУ спростували інформацію про те, що військовослужбовець Йосип Шебештень помер після того, як його побили співробітники ТЦК, і що чоловік був громадянином Угорщини, якого незаконно мобілізували.

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На своїй сторінці у Facebook командування висловило співчуття родині покійного та опублікувало офіційну інформацію щодо ситуації.

Насамперед військові уточнили, що Шебештень є громадянином України, його мобілізували 14 червня 2025 року на законних підставах, після проходження ЛКК, яка визнала його придатним до військової служби.

Уже з 15 червня Шебештень почав проходити підготовку в одній із військових частин. Уже за три дні, 18 червня, йдеться в публікації, він самовільно залишив розташування військової частини, без зброї, що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування.

"У подальшому встановлено, що 24.06.2025 року громадянин Шебештень І. І. особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської ЦРЛ. І. особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської ЦРЛ, де останньому був встановлений діагноз: гостра реакція на стрес і проведена госпіталізація на стаціонарне лікування до обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове (згідно з медичною картою стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень при обстеженні не виявлено)", — повідомили в Сухопутних військах.

Фото: Скриншот

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті Шебештеня, що настала 6 липня 2025 року, стала тромбоемболія легеневої артерії.

Жодних слідів насильства на тілі чоловіка не виявили.

"Категорично відкидаємо припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК і СП або інших посадових осіб ЗСУ", — заявили військові, додавши, що відкриті до прозорого і законного розслідування того, що сталося, і підтримують принцип невтручання у внутрішні справи суверенних держав.

Крім того, у ЗСУ закликали не поширювати неперевірену інформацію, якою у своїх інтересах може скористатися противник для дестабілізації ситуації.

Справа Йосипа Шебештеня: що відомо

Першим історію про нібито викрадення 45-річного чоловіка розповіло угорське видання Mandiner з посиланням на брата і сестру загиблого. Вони повідомили, що їхнього родича забили співробітники ТЦК залізними палицями.

Більше жодних коментарів вони не робили, але ресурс знайшов якогось знайомого, який розповів, що Йосипа впіймали біля школи в Береговому, відвезли до Ужгорода, а вже звідти — до Мукачева, де й побили його.

Угорське ЗМІ акцентує увагу на тому, що "як і багато його співвітчизників-угорців із Закарпаття, не хотів іти на фронт помирати за Україну", і знявся з обліку за українською адресою, що "теоретично звільняло його від призову на певний час, але через зловживання відповідні довідки вже були анульовані".

Після появи цього матеріалу посла України Федора Шандора викликали в МЗС Угорщини і зажадали пояснити ситуацію, коли "українські вербувальники так сильно побили угорця під час примусового призову на Закарпатті, що він пізніше помер від отриманих травм".

СМЕ дійшла висновку, що Йосип Шебештень помер від тромбоемболії Фото: Еспресо

"Такого не може бути в Європі. Чиновники країни, яка хоче вступити до Європейського Союзу, не можуть забивати людей до смерті залізними прутами тільки тому, що вони не хочуть воювати", — цитує інформагентство MTI заяву міністерства.

Державний секретар з питань політики безпеки та енергетичної безпеки Петер Штарай рішуче засудив подію і від імені угорського уряду зажадав від керівництва України пояснень, як це могло статися.

Відреагував на те, що трапилося, і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан:

"Мої щирі співчуття родині угорця, який загинув унаслідок примусового затримання Україною. Ми з вами в ці важкі години", — написав він у Facebook.

Раніше Фокус писав, що в Рівненській області співробітника ТЦК вдарили по голові. Ми також розповідали, як у Сухопутних військах відзвітували про перевірки інцидентів із ТЦК у червні.