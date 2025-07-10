Был гражданином Украины: в ВСУ ответили на обвинения Венгрии в смерти закарпатца

В Сухопутных войсках ВСУ опровергли информацию о том, что военнослужащий Иосиф Шебештень скончался после того, как его избили сотрудники ТЦК, и что мужчина был гражданином Венгрии, которого незаконно мобилизировали.

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На своей странице в Facebook командование выразило соболезнования семье покойного и опубликовало официальную информацию по ситуации.

Первым делом военные уточнили, что Шебештень является гражданином Украины и был мобилизирован 14 июня 2025 года на законных основаниях, после прохождения ВЛК, признавшей его годным к военной службе.

Уже с 15 июня Шебештень начал проходить подготовку в одной из воинских частей. Уже через три дня, 18 июня, говорится в публикации, он самовольно покинул расположение воинской части, без оружия, что зафиксировано в официальном акте служебного расследования.

"В дальнейшем установлено, что 24.06.2025 года гражданин Шебештень И. И. лично обратился на приемное отделение экстренной неотложной помощи Береговской ЦРБ, где последнему был установлен диагноз: острая реакция на стресс и проведена госпитализация на стационарное лечение в областное учреждение по оказанию психиатрической помощи г. Берегово (согласно медицинской карте стационарного больного, никаких телесных повреждений при обследовании не обнаружено)", – сообщили в Сухопутных войсках.

Фото: Скриншот

Согласно выводу судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Шебештеня, наступившей 6 июля 2025 года, стала тромбоэмболия легочной артерии.

Никаких следов насилия на теле мужчины не обнаружили.

"Категорически отвергаем предположение о принудительной мобилизации, жестоком обращении или нарушении прав человека со стороны ТЦК и СП или других должностных лиц ВСУ", – заявили военные, добавив, что открыты для прозрачного и законного расследования случившегося и поддерживают принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Кроме того, в ВСУ призвали не распространять непроверенную информацию, которой в своих интересах может воспользоваться противник для дестабилизации ситуации.

Дело Иосифа Шебештеня: что известно

Первым историю о якобы похищении 45-летнего мужчины рассказало венгерское издание Mandiner со ссылкой на брата и сестру погибшего. Они сообщили, что их родственника забили сотрудники ТЦК железными палками.

Больше никаких комментариев они не делали, но ресурс нашел некоего знакомого, который рассказал, что Иосифа поймали возле школы в Берегово, отвезли в Ужгород, а уже оттуда – в Мукачево, где и избили его.

Венгерское СМИ акцентирует внимание на том, что "как и многие его соотечественники-венгры из Закарпатья, не хотел идти на фронт умирать за Украину", и снялся с учета по украинскому адресу, что "теоретически освобождало его от призыва на какое-то время, но из-за злоупотреблений соответствующие справки уже были аннулированы".

После появления этого материала посла Украины Федора Шандора вызвали в МИД Венгрии и потребовали объяснить ситуацию, когда "украинские вербовщики так сильно избили венгра во время принудительного призыва в Закарпатье, что он позже скончался от полученных травм".

СМЭ пришла к выводу, что Иосиф Шебештень скончался от тромбоэмболии Фото: Еспресо

"Такого не может быть в Европе. Чиновники страны, которая хочет вступить в Европейский Союз, не могут забивать людей до смерти железными прутьями только потому, что они не хотят воевать", — цитирует информагентство MTI заявление министерства.

Государственный секретарь по вопросам политики безопасности и энергетической безопасности Петер Штарай решительно осудил произошедшее и от имени венгерского правительства потребовал от руководства Украины объяснений, как это могло произойти.

Отреагировал на случившееся и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан:

"Мои искренние соболезнования семье венгерца, погибшего в результате принудительного задержания Украины. Мы с вами в эти трудные часы", – написал он в Facebook.

Ранее Фокус писал, что в Ровенской области сотрудника ТЦК ударили по голове. Мы также рассказывали, как в Сухопутных войсках отчитались о проверках инцидентов с ТЦК в июне.