Проверял документы: в Ровненской области сотрудника ТЦК ударили по голове

Военкомы прибыли для проверки документов у мужчин в село Орловка. В процессе общения возник конфликт, старший солдат получил от одного из местных жителей по голове.

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В Ровенской области избили военкома, когда он проверял документы. Об этом сообщил Ровненский областной ТЦК в Facebook.

Группа военнослужащих одного из ТЦК 5 июля около 13:00 оповещала мужчин в селе Орловка на улице Дружбы. При проверке документов между ними возник конфликт и старшего солдата ударили по голове.

К месту происшествия приехала полиция, работника ТЦК направили в больницу города Сарны. Другие подробности события неизвестны.

Полицейские внесли сведения в ЕРДР об открытии уголовного производства по части 2 ст. 350 Уголовного кодекса. По данной статье полагается наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

В ТЦК напомнили, что военнообязанным гражданам Украины следует обновить учетные данные во избежание недоразумений и ответственности по закону.

Напомним, российские войска стали часто запускать ударные дроны по зданиям ТЦК. Утром 6 июля БПЛА ударили по Кременчугу Полтавской области и попали в здание Кременчугского районного ТЦК.

Кроме этого, 3 июля россияне ударили по ТЦК в Полтаве. В Сухопутных войсках ВСУ считают, что оккупанты таким образом хотят сорвать мобилизацию в Украине.