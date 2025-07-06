Перевіряв документи: у Рівненській області співробітника ТЦК вдарили по голові

Військкоми прибули для перевірки документів у чоловіків у село Орлівка. У процесі спілкування виник конфлікт, старший солдат отримав від одного з місцевих жителів по голові.

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У Рівненській області побили військкома, коли він перевіряв документи. Про це повідомив Рівненський обласний ТЦК у Facebook.

Група військовослужбовців одного з ТЦК 5 липня близько 13:00 оповіщала чоловіків у селі Орлівка на вулиці Дружби. Під час перевірки документів між ними виник конфлікт і старшого солдата вдарили по голові.

До місця події приїхала поліція, працівника ТЦК направили до лікарні міста Сарни. Інші подробиці події невідомі.

Поліцейські внесли відомості до ЄРДР про відкриття кримінального провадження за частиною 2 ст. 350 Кримінального кодексу. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років.

У ТЦК нагадали, що військовозобов'язаним громадянам України слід оновити облікові дані, щоб уникнути непорозумінь і відповідальності за законом.

Нагадаємо, російські війська стали часто запускати ударні дрони по будівлях ТЦК. Вранці 6 липня БПЛА вдарили по Кременчуку Полтавської області й влучили в будівлю Кременчуцького районного ТЦК.

Крім цього, 3 липня росіяни вдарили по ТЦК у Полтаві. У Сухопутних військах ЗСУ вважають, що окупанти таким чином хочуть зірвати мобілізацію в Україні.