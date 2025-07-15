Орбан угрожает санкциями Украине из-за инцидента с венгром в ТЦК

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил санкциями ЕС против украинских чиновников из-за смерти закарпатца, которого якобы избили в ТЦК. Будапешт требует наказать виновных за нарушение прав человека.

Related video

Венгрия планирует инициировать санкции в рамках ЕС против украинских чиновников, которых Будапешт считает причастными к смерти жителя Закарпатья Иосифа Шебештеня. По версии Венгрии, мужчину могли избить во время мобилизации в ВСУ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поднял этот вопрос во время заседания Совета ЕС 15 июля. По его словам, украинские чиновники должны быть включены в санкционный список за нарушение прав человека. Об этом Орбан написал в сети Facebook

"Венгерское правительство инициировало сегодня в Брюсселе, чтобы немедленно добавить украинских лидеров, которые несут ответственность за смерть гражданина Венгрии Иосифа Шебештеня, в санкционный список Европейского Союза", — написал Орбан.

Смерть закарпатца из-за якобы избиения ТЦК: что известно

Первым об истории о похищении закарпатца сотрудниками ТЦК опубликовали в венгерском издании Mandiner, ссылаясь якобы на сообщение родных Шебештеня. Многих деталей в медиа не раскрыли, однако также сообщили, что мужчину якобы поймали возле школы в Берегово, а затем он оказался в Мукачево, где его избили.

После публикации новости посла Украины Федора Шандора вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии, требуя объяснений относительно инцидента с мобилизацией якобы венгра.

В Киеве также официально отреагировали на обвинения венгерской стороны. Там, как сообщила "Европейская правда", на брифинге Министерства иностранных дел Украины представитель Георгий Тихий заявил, что такие заявления являются манипулятивными и подыгрывают российской пропаганде. Также Тихий отметил, что такие попытки использовать отдельные случаи в мобилизации в Украине вредят отношениям между государствами.

Как сообщал Фокус, недавно президент Венгрии написал письмо семье закарпатца, которого якобы до смерти избили в ТЦК.