"Национальная трагедия": президент Венгрии написал письмо семье закарпатца, которого якобы до смерти избили в ТЦК

Президент Венгрии Томаш Суйок написал письмо для семьи умершего 45-летнего жителя Закарпатья Иосифа Шебештеня, смерть которого наступила якобы в результате избиения сотрудниками ТЦК. В письме венгерский лидер выразил возмущение ситуацией, подчеркнув, что в Европе такого происходить не может.

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Также Томаш Суйок в письме отметил, что умерший был якобы гражданином Венгрии, хотя в Украине ранее эту информацию опровергли. Свое письмо венгерский президент выложил на странице в Facebook 11 июля.

"Я с ужасом узнал об обстоятельствах, приведших к смерти их сына. Такое не может произойти в Европе, это полностью противоречит всем человеческим ценностям, которые представляет наш любимый континент и которые европейские народы последовательно исповедовали на протяжении веков", — отметил Суйок.

Письмо Томаша Суйко к семье умершего Шебештеня

В письме к семье Иосифа Шебештеня Суйок также отметил, что смерть венгра является большой потерей для страны.

"Жизнь каждого венгра является уникальным достоянием нашей нации, и поэтому потеря каждого венгра в расцвете сил является также национальной трагедией", — подчеркнул Суйок.

Президент Венгрии также выразил соболезнования и печаль семье Шебештеня.

Смерть закарпатца из-за якобы избиения ТЦК: что известно

Первым об истории о похищении закарпатца сотрудниками ТЦК опубликовали в венгерском издании Mandiner, ссылаясь якобы на сообщение родных Шебештеня. Многих деталей в медиа не раскрыли, однако также сообщили, что мужчину якобы поймали возле школы в Берегово, а затем он оказался в Мукачево, где его избили.

После публикации новости посла Украины Федора Шандора вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии, требуя объяснений относительно инцидента с мобилизацией якобы венгра.

В Киеве также официально отреагировали на обвинения венгерской стороны. Там, как сообщила "Европейская правда", на брифинге Министерства иностранных дел Украины представитель Георгий Тихий заявил, что такие заявления являются манипулятивными и подыгрывают российской пропаганде. Также Тихий отметил, что такие попытки использовать отдельные случаи в мобилизации в Украине вредят отношениям между государствами.

Напомним, 9 июля в сети распространили видеоролик, на котором водитель автомобиля укусил полицейского и попал в ТЦК.

Также в сети 8 июля сообщили, что на Харьковщине люди в военной форме силой задержали парня, а его мама потеряла сознание.