На Харьковщине люди в военной форме силой задержали парня: мать потеряла сознание (видео)

В городе Мерефа Харьковской области очевидцы рассказывают, как мужчины в униформе, вероятно, работники ТЦК, силой посадили парня в микроавтобус. Свидетели говорят, что женщина, мать задержанного, пыталась остановить служебную машину, но потеряла сознание.

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Как сообщает местный Telegram-канал Харьков life, в сети распространяется видео, как в городе Мерефа Харьковской области ТЦК "заломали парня и запихнули в бусик".

"Женщина (предварительно мать парня) начала бежать за автомобилем, но потом потеряла сознание и упала", — сообщает Харьков life.

Одна из очевидиц комментирует инцидент за кадром: "У женщины забрали сына, а им все равно. Она держится за автобус".

"ТЦКашники, вон, погрузилипарня, а это — мать, или кто. И, вон — видите, что они творят", — продолжила неизвестная.

На момент публикации материала пресс-службы Харьковского областного ТЦК и ГУ Нацполиции не комментировали инцидент в Мерефе.

В конце июня Фокус писал о сообщениях СМИ относительно жителя Харькова, который выпал из окна после задержания ТЦК.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизация в Украине "не должна быть шоком" для людей. По его словам, мобилизация является "непопулярной мерой", но в условиях войны еще ни одна страна не избежала этого.