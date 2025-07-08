На Харківщині люди у військовій формі силоміць затримали хлопця: мати знепритомніла (відео)

У місті Мерефа Харківської області очевидці розповідають, як чоловіки в уніформі, ймовірно, працівники ТЦК, силоміць посадили хлопця в мікроавтобус. Свідки кажуть, що жінка, мати затриманого, намагалася зупинити службову автівку, але втратила свідомість.

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Як повідомляє місцевий Telegram-канал Харьков life, мережею шириться відео, як у місті Мерефа Харківськоі області ТЦК "заламали хлопця і запхнули в бусік".

"Жінка (попередньо мати хлопця) почала бігти за автомобілем, але потім знепритомніла та впала", – повідомляє Харьков life.

Одна з очевидиць коментує інцидент за кадром: "У жінки забрали сина, а їм все одно. Вона тримається за автобус".

"ТЦКашники, он, загрузили хлопця, а це – мати, чи хто. І, он – бачите, що вони творять", – продовжила невідома.

На момент публікації матеріалу пресслужби Харківського областного ТЦК та ГУ Нацполіції не коментували інцидент в Мерефі.

Наприкінці червня Фокус писав про повідомлення ЗМІ щодо жителя Харкова, який випав із вікна після затримання ТЦК.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що мобілізація в Україні "не повинна бути шоком" для людей. З його слів, мобілізація є "непопулярним заходом", але в умовах війни ще жодна країна не уникла цього.