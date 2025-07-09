В Киеве водитель укусил полицейского и попал в ТЦК: детали (видео)

В Дарницком районе Киева мужчина укусил за руку полицейского, который остановил его после того, как водитель проехал на красный свет, а номерной знак его машины был закрыт.

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В кадре – разговор водителя, который сидит в авто, и полицейских. В какой-то момент мужчина говорит о "решении Верховного суда", которое обязательно к исполнению, затем говорит, что позвонит адвокату, и в конце концов пытается заблокировать дверь. Когда полицейский попробовал ее разблокировать, мужчина укусил его за руку. Видео инцидента облетело соцсети и вызвало широкий резонанс. В патрульной полиции Киева объяснили детали инцидента.

По информации правоохранителей, происшествие имело место 25 июня. Во время патрулирования Дарницкого района инспекторы остановили автомобиль BMW в связи с нарушениями, описанными выше.

Проверив информацию о мужчине по своим базам данным, полицейские выяснили, что он находится в розыске ТЦК и СП по ст. 210 (Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе) КУоАП.

"Мы сообщили об этом гражданину, после чего он начал нецензурно выражаться и агрессивно вести себя. Патрульные сообщили, что мужчина будет задержан. Однако во время задержания сопротивлялся и укусил полицейского. Наконец нарушителя задержали, применив физическую силу", – говорится в сообщении.

В результате на мужчину составили протоколы задержания за неповиновение законному требованию полицейского, а также вынесли постановление за управление транспортным средством с закрытым номерным знаком.

В полиции представили свою версию событий Фото: Скриншот

Водителя задержали и доставили в Дарницкий районный в г. Киеве ТЦК и СП.

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