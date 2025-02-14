Директора коммунального предприятия поймали на взятке, но он сбежал от полиции: что известно

Депутата Дрогобычского горсовета Владимира Дзерина объявили в розыск. Его пытались задержать во время получения неправомерной выгоды, но чиновник сбил полицейского и скрылся.

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В четверг, 13 февраля, работниками национальной полиции происходило задержание временно исполняющего обязанности директора коммунального предприятия "Дрогобычтеплоэнерго". Об этом сообщили в соцсети.

Как отмечается, руководителя КП Дрогобычского городского совета Владимира Дзерина пытались задержать во время получения неправомерной выгоды, но чиновник оказал физическое сопротивление и, убегая с места происшествия, совершил наезд собственным автомобилем марки "Hyundai Sonata" серого цвета на представителя правоохранительных органов.

Сообщается, что Владимир Дзерин подан в розыск, а во Львовской области объявлен план "Перехват".

Фото: соцсети

В комментарии изданию LVIV.MEDIA городской голова Дрогобыча Тарас Кучма отметил, что узнал о задержании своего подчиненного из соцсетей, подтвердив, что чиновник не пришел на утреннее совещание с коммунальщиками.

"Сегодня на совещании мне сказали, что он заболел, поэтому его сегодня в 9:00 не было. У нас есть совещание с коммунальщиками. После того сказали, что будто у него что-то произошло с правоохранительными органами. Я позвонил в наши правоохранительные органы, но это не они работали. Честно, понятия не имею о чем там идет речь", — сказал Тарас Кучма.

Издание пыталось пообщаться с Владимиром Дзерином, но его телефон выключен.

Согласно информации Дрогобычского городского совета, Владимир Дзерин входит в постоянную комиссию по вопросам депутатской этики, законности и правопорядка.

Ранее занимал должности:

старшего следователя во Львовской областной прокуратуре;

прокурора в Дрогобычской межрайонной прокуратуре:

старшего государственного исполнителя в Дрогобычском горрайонном управлении юстиции.

На момент выхода материала полиция Львовской области информацию не комментировала.

Напомним, на Львовщине депутата облсовета задержали во время получения 25 тыс. долл. США, а также 190 тыс. гривен взятки. Деньги он пытался смыть в унитаз.

В октябре во Львове уволили руководство медучреждения, где врач взяла взятку в размере 2 млн гривен.