Директора коммунального предприятия поймали на взятке, но он сбежал от полиции: что известно
Депутата Дрогобычского горсовета Владимира Дзерина объявили в розыск. Его пытались задержать во время получения неправомерной выгоды, но чиновник сбил полицейского и скрылся.
В четверг, 13 февраля, работниками национальной полиции происходило задержание временно исполняющего обязанности директора коммунального предприятия "Дрогобычтеплоэнерго". Об этом сообщили в соцсети.
Как отмечается, руководителя КП Дрогобычского городского совета Владимира Дзерина пытались задержать во время получения неправомерной выгоды, но чиновник оказал физическое сопротивление и, убегая с места происшествия, совершил наезд собственным автомобилем марки "Hyundai Sonata" серого цвета на представителя правоохранительных органов.
Сообщается, что Владимир Дзерин подан в розыск, а во Львовской области объявлен план "Перехват".
В комментарии изданию LVIV.MEDIA городской голова Дрогобыча Тарас Кучма отметил, что узнал о задержании своего подчиненного из соцсетей, подтвердив, что чиновник не пришел на утреннее совещание с коммунальщиками.
"Сегодня на совещании мне сказали, что он заболел, поэтому его сегодня в 9:00 не было. У нас есть совещание с коммунальщиками. После того сказали, что будто у него что-то произошло с правоохранительными органами. Я позвонил в наши правоохранительные органы, но это не они работали. Честно, понятия не имею о чем там идет речь", — сказал Тарас Кучма.
Издание пыталось пообщаться с Владимиром Дзерином, но его телефон выключен.
Согласно информации Дрогобычского городского совета, Владимир Дзерин входит в постоянную комиссию по вопросам депутатской этики, законности и правопорядка.
Ранее занимал должности:
- старшего следователя во Львовской областной прокуратуре;
- прокурора в Дрогобычской межрайонной прокуратуре:
- старшего государственного исполнителя в Дрогобычском горрайонном управлении юстиции.
На момент выхода материала полиция Львовской области информацию не комментировала.
Напомним, на Львовщине депутата облсовета задержали во время получения 25 тыс. долл. США, а также 190 тыс. гривен взятки. Деньги он пытался смыть в унитаз.
В октябре во Львове уволили руководство медучреждения, где врач взяла взятку в размере 2 млн гривен.