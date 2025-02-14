Директора комунального підприємства спіймали на хабарі, але він втік від поліції: що відомо

Депутата Дрогобицької міськради Володимира Дзерина оголосили у розшук. Його намагалися затримати під час отримання неправомірної вигоди, але посадовець збив поліцейського та зник.

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У четвер, 13 лютого, працівниками національної поліції відбувалось затримання тимчасово виконуючого обов’язки директора комунального підприємства "Дрогобичтеплоенерго". Про це повідомили у соцмережі.

Як зазначається, керівника КП Дрогобицької міської ради Володимира Дзерина намагалися затримати під час одержання неправомірної вигоди, але посадовець чинив фізичний опір та, тікаючи з місця події, здійснив наїзд власним автомобілем марки "Hyundai Sonata" сірого кольору на представника правоохоронних органів.

Повідомляється, що Володимира Дзерина подано в розшук, а у Львівській області оголошено план "Перехоплення".

Фото: соцмережi

У коментарі виданню LVIV.MEDIA міський голова Дрогобича Тарас Кучма зазначив, що дізнався про затримання свого підлеглого із соцмереж, підтвердивши, що посадовець не прийшов на ранкову нараду з комунальниками.

"Сьогодні на нараді мені сказали, що він захворів, тому його сьогодні о 9:00 не було. В нас є нарада з комунальниками. Після того сказали, що ніби в нього щось сталося із правоохоронними органами. Я подзвонив у наші правоохоронні органи, але це не вони працювали. Чесно, поняття не маю про що там йде мова", — сказав Тарас Кучма.

Видання намагалося поспілкуватися із Володимиром Дзерином, але його телефон вимкнений.

Згідно з інформацією Дрогобицької міської ради, Володимир Дзерин входить у постійну комісію з питань депутатської етики, законності, правопорядку.

Раніше обіймав посади:

старшого слідчого у Львівській обласній прокуратурі;

прокурора у Дрогобицькій міжрайонній прокуратурі:

старшого державного виконавця у Дрогобицькому міськрайонному управлінні юстиції.

На момент виходу матеріалу поліція Львівської області інформацію не коментувала.

Нагадаємо, на Львівщині депутата облради затримали під час отримання 25 тис. дол. США, а також 190 тис. гривень хабаря. Гроші він намагався змити в унітаз.

У жовтні у Львові звільнили керівництво медзакладу, де лікарка взяла хабар у розмірі 2 млн гривень.