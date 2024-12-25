На Львівщині депутат облради на Святвечір змив в унітаз 1,2 млн грн: що сталося

Зловмисники обіцяли допомогти підприємцю виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні, але він відмовився.

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На Львівщині депутат облради разом із спільником у Святвечір намагалися видурити гроші у місцевого підприємця за "послуги", яких він не потребував. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що депутат облради разом із заступником міського голови однієї з територіальних громад регіону намагались обдурити місцевого приватного підприємця та шахрайським методом забрати у нього 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Вони обіцяли йому допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні, але він відмовився.

Після того, як підприємець самостійно переміг, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли та у нав’язливій формі почали вимагати у комерсанта частину прибутку.

Підприємець погодився оплатити їхні "послуги" і звернувся до поліції. Зловмисників затримали під час отримання ними 25 тис. дол. США, а також 190 тис. гривень. Гроші за хабар намагалися змити в унітаз.

Депутату і його спільнику повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 ККУ). Санкція статті передбачає покарання до 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, що на Житомирщині медики місцевої лікарні вимагали хабар у тяжкопораненого бійця за підтвердження інвалідності. Лікарям висунуто підозри, однак від роботи їх не відсторонили.

26 жовтня повідомлялося, що у Львові звільнили керівництво медзакладу, де лікарка взяла хабар у розмірі 2 млн гривень