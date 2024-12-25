На Львовщине депутат облсовета на Сочельник смыл в унитаз 1,2 млн грн: что произошло

Злоумышленники обещали помочь предпринимателю выиграть тендер на выполнение строительных работ в регионе, но он отказался.

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На Львовщине депутат облсовета вместе с сообщником в Сочельник пытались выманить деньги у местного предпринимателя за "услуги", в которых он не нуждался. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что депутат облсовета вместе с заместителем городского головы одной из территориальных общин региона пытались обмануть местного частного предпринимателя и мошенническим методом забрать у него 1 миллион 200 тысяч гривен.

Они обещали ему помочь выиграть тендер на выполнение строительных работ в регионе, но он отказался.

После того, как предприниматель самостоятельно победил, злоумышленники решили сделать вид, что это именно они помогли и в навязчивой форме начали требовать у коммерсанта часть прибыли.

Предприниматель согласился оплатить их "услуги" и обратился в полицию. Злоумышленников задержали во время получения ими 25 тыс. долл. США, а также 190 тыс. гривен. Деньги за взятку пытались смыть в унитаз.

Депутату и его сообщнику сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что на Житомирщине медики местной больницы требовали взятку у тяжелораненного бойца за подтверждение инвалидности. Врачам выдвинуты подозрения, однако от работы их не отстранили.

26 октября сообщалось, что во Львове уволили руководство медучреждения, где врач взяла взятку в размере 2 млн гривен