У Києві водій вкусив поліцейського і потрапив у ТЦК: деталі (відео)

У Дарницькому районі Києва чоловік вкусив за руку поліцейського, який зупинив його після того, як водій проїхав на червоне світло, а номерний знак його машини був закритий.

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У кадрі — розмова водія, який сидить в авто, і поліцейських. У якийсь момент чоловік говорить про "рішення Верховного суду", яке є обов'язковим до виконання, потім каже, що зателефонує адвокату, і врешті-решт намагається заблокувати двері. Коли поліцейський спробував їх розблокувати, чоловік вкусив його за руку. Відео інциденту облетіло соцмережі і викликало широкий резонанс. У патрульній поліції Києва пояснили деталі інциденту.

За інформацією правоохоронців, подія мала місце 25 червня. Під час патрулювання Дарницького району інспектори зупинили автомобіль BMW у зв'язку з порушеннями, описаними вище.

Перевіривши інформацію про чоловіка за своїми базами даних, поліцейські з'ясували, що він перебуває в розшуку ТЦК і СП за ст. 210 (Порушення військовозобов'язаними або призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу) КУпАП.

"Ми повідомили про це громадянину, після чого він почав нецензурно висловлюватися та агресивно поводитися. Патрульні повідомили, що чоловіка буде затримано. Однак під час затримання чинив опір і вкусив поліцейського. Врешті порушника затримали, застосувавши фізичну силу", — йдеться в повідомленні.

У результаті на чоловіка склали протоколи затримання за непокору законній вимозі поліцейського, а також винесли постанову за керування транспортним засобом із закритим номерним знаком.

У поліції представили свою версію подій Фото: Скриншот

Водія затримали та доставили до Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП.

Раніше Фокус писав, що у Львові друг Назарія Гусакова наїхав на поліцейського, спробувавши втекти.

Ми також розповідали, що директора комунального підприємства спіймали на хабарі, але він утік від поліції.