У справі Назарія Гусакова затримали його друга: той намагався втекти та наїхав на поліцейського

Найкращого друга та довірену особу, чию картку Назарій Гусаков використовував для збору коштів на лікування, затримали у Львові під час слідчих дій. Той чинив опір.

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Під час обшуків чоловік хотів втекти на авто та умисно наїхав на оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) та травмував його. Інцидент потрапив на камеру спостереження правоохоронця. Факт затримання підтверджують одразу два українських ЗМІ: "РБК-Україна" та "Обозреватель" із посиланням на джерела у Нацполіції.

Друг Назарія Гусакова був затриманий під час спроби втечі

Повідомляється, що втекти другу Гусакова не вдалось, його затримали за ст. 208 КПК України. Автомобіль було вилучено та відправлено на арештмайданчик. За опір поліції із застосуванням насильства чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі.

За даними джерел, банківську картку затриманого Назарій Гусаков використовував для збору коштів на лікування.

Назарій Гусаков Фото: Назарій Гусаков

Вранці 27 липня у Нацполіції повідомляли, що правоохоронці проводять обшуки у справі щодо можливого шахрайства під час збору коштів для Назарія Гусакова у Києві та Львові. Зокрема, йдеться про близьких друзів і знайомих, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків та в особи, що допомагала йому в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати в криптовалюту.

Слідчі дії проходять у Києві у межах досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція

Обшуки у справі Гусакова проходять в Києві та Львові Фото: Нацполіція

Також у Нацполіції зауважили, що встановлюються потерпілі, які могли постраждати від шахрайських дій. Правоохоронці закликають громадян, які здійснювали перекази коштів, а також тих, хто має інформацію, що може бути корисною для слідства, звертатися до Головного слідчого управління.

А тим часом фахівці Департаменту кіберполіції аналізують інформацію щодо руху коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, куди могли виводитись отримані внески. Водночас працівники Державної служби фінансового моніторингу України перевіряють рух коштів за банківськими рахунками Назарія Гусакова та інших осіб, які могли бути задіяні в зборі пожертв.

Що відомо про справу Назарія Гусакова

31-річний львів’янин Назарій Гусаков, який страждає на спінальну м’язову атрофію (СМА), опинився у центрі резонансного скандалу. Його підозрюють у можливому зловживанні зібраними на лікування благодійними коштами.

Для підтримки життя він щомісяця потребує щонайменше 5 тисяч євро на ліки. Частину препаратів надає міська влада Львова, однак чоловік неодноразово оголошував публічні збори в соцмережах, пояснюючи це нестачею доз і необхідністю проходити реабілітацію.

Назарій Гусаков Фото: Facebook

Але у червні 2025 року у соцмережах з'явились заклики перевірити прозорість зборів. Користувачі звернули увагу на відсутність фінансових звітів, повторне використання фото, що мали ілюструвати купівлю ліків, а також на згадки про азартні ігри в старих публікаціях Гусакова. Водночас прямих доказів нецільового використання донатів наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, справою зацікавився й президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що особисто заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо Гусакова.

Фокус з'ясував, як скандал із Гусаковим б'є по довірі до зборів.