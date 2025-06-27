Скандал щодо зборів для Гусакова: поліція проводить обшуки у помешканнях Назарiя та родичів

Слідчі проводять обшуки у Львові та Києві за місцями проживання Назарія Гусакова. Зокрема, обшукують осіб, яких він залучив до збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату для лікування спінальної м'язової атрофії.

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Правоохоронці обшукують, зокрема, близьких друзів і знайомих Назарія Гусакова, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків. Також обшук проводять в особи, що допомагала йому в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати в криптовалюту, повідомляє Нацполіція.

Поліцейські документують можливі факти нецільового використання коштів, а також встановлюють місцеперебування осіб, які можуть бути причетні до ймовірної злочинної діяльності.

Поліція проводить обшуки в Гусакова та його близьких Фото: Нацполіція

Фахівці аналізують інформацію щодо руху коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, куди могли виводити отримані внески. Водночас перевіряють рух коштів за банківськими рахунками Назарія Гусакова та інших осіб, які могли бути задіяні в зборі пожертв.

Також встановлюють потерпілих, які могли постраждати від шахрайських дій.

Скандал навколо Назарія Гусакова – поліція проводить обшуки – деталі і фото

"Правоохоронці закликають громадян, які здійснювали перекази коштів, а також тих, хто має інформацію, що може бути корисною для слідства, звертатися до Головного слідчого управління. Поліцейські просять всіх, хто переказував кошти на ці збори, постраждав від шахрайських дій або має будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству, звертатись до слідчого Головного слідчого управління за телефоном: 099 302 15 24. Кожне свідчення може бути важливим для встановлення істини", — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Збори коштів для Назарія Гусакова: що відомо

18 червня стало відомо, що Назарія Гусакова, який збирав гроші на лікування спінальної м'язової атрофії, запідозрили в розкраданні грошей зі зборів. У соцмережах з'ясували, що в нього було близько 3 млн доларів на криптовалютному гаманці.

Сам Гусаков вперше прокоментував скандал довкола зборів грошей. За його словами, ще до відкриття зборів йому допомагали "покеристи з Латвії".

Згодом ЗМІ встановили, що Гусаков отримував відсоток з коштів. З'ясувалося, що криптогаманець чоловіка використовували гравці в азартні розваги з метою легалізації коштів.

Пізніше Зеленському доповіли про скандальну ситуацію щодо Гусакова. З’ясувалось, що чоловік виїхав з України 13 червня, тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі.

Фокус також писав, що телеменеджер Роман Вибрановський пояснив, чому скандал із Назарієм Гусаковим навчить українців донатити правильно.