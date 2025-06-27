Скандал по сборам для Гусакова: полиция проводит обыски в помещениях Назария и родственников

Следователи проводят обыски во Львове и Киеве по местам жительства Назария Гусакова. В частности, обыскивают лиц, которых он привлек к сбору средств для закупки дорогостоящего препарата для лечения спинальной мышечной атрофии.

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Правоохранители обыскивают, в частности, близких друзей и знакомых Назария Гусакова, банковские карты которых он использовал для получения благотворительных взносов. Также обыск проводят у лица, которое помогало ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты в криптовалюту, сообщает Нацполиция.

Полицейские документируют возможные факты нецелевого использования средств, а также устанавливают местонахождение лиц, которые могут быть причастны к вероятной преступной деятельности.

Полиция проводит обыски у Гусакова и его близких Фото: Нацполиция

Специалисты анализируют информацию о движении средств, в частности по криптовалютным кошелькам, куда могли выводить полученные взносы. В то же время проверяют движение средств по банковским счетам Назария Гусакова и других лиц, которые могли быть задействованы в сборе пожертвований.

Также устанавливают потерпевших, которые могли пострадать от мошеннических действий.

Скандал вокруг Назария Гусакова — полиция проводит обыски — детали и фото

"Правоохранители призывают граждан, которые осуществляли переводы средств, а также тех, кто имеет информацию, которая может быть полезной для следствия, обращаться в Главное следственное управление. Полицейские просят всех, кто переводил средства на эти сборы, пострадал от мошеннических действий или имеет любую информацию, которая может помочь следствию, обращаться к следователю Главного следственного управления по телефону: 099 302 15 24. Каждое свидетельство может быть важным для установления истины", — говорится в сообщении Нацполиции.

Сборы средств для Назария Гусакова: что известно

18 июня стало известно, что Назария Гусакова, который собирал деньги на лечение спинальной мышечной атрофии, заподозрили в хищении денег со сборов. В соцсетях выяснили, что у него было около 3 млн долларов на криптовалютном кошельке.

Сам Гусаков впервые прокомментировал скандал вокруг сборов денег. По его словам, еще до открытия сборов ему помогали "покеристы из Латвии".

Впоследствии СМИ установили, что Гусаков получал процент с средств. Выяснилось, что криптокошелек мужчины использовали игроки в азартные развлечения с целью легализации средств.

Позже Зеленскому доложили о скандальной ситуации с Гусаковым. Выяснилось, что мужчина выехал из Украины 13 июня, продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе.

Фокус также писал, что телеменеджер Роман Вибрановский объяснил, почему скандал с Назарием Гусаковым научит украинцев донатить правильно.