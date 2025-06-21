"Прогоняли выигрыши": Гусаков получал процент со средств, которые игроки переводили через его счет

В скандале вокруг сборов денег львовским активистом Назарием Гусаковым появились новые подробности: выяснилось, что криптокошелек мужчины использовали игроки в азартные развлечения с целью легализации средств. Сам Назарий подтверждает, что получал процент с этого. Общая сумма транзакций составляет 5 миллионов 135 тысяч долларов.

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При этом Гусаков утверждает, что не подозревал то, что его счета могли использоваться для преступных целей. Имена тех, кто участвовал в махинациях с переводами, он не знает, рассказало издание LVIV.MEDIA.

В распоряжении медиа появились данные о нескольких десятках входящих транзакций на криптокошельки бирж Binance и FTX Назария Гусакова, которые осуществлялись в период с июля 2022 года по май 2025 года. Они демонстрируют, что за это время общая сумма транзакций через его счета составила 5 млн 135 тысяч долларов.

"Это деньги людей, которые прогоняли свои выигрыши либо с покера, либо со ставок", — рассказал Гусаков в комментарии изданию.

Также Назарий отметил, что к нему якобы приходили люди и просили помощи, предлагая взамен заработок. При этом они ставили основное требование: средства должны проходить через его аккаунт.

"Было главное условие, чтобы через мой аккаунт, а я смогу таким образом иметь дополнительные средства на лечение. Я имел три или пять процентов", — признался мужчина.

По словам Гусакова, на счет поступали огромные суммы. Он, по указаниям организаторов махинаций, переводил средства туда, куда они хотели, при этом часто Назарий их часто обменивал на наличные.

"Для меня было важно, что тот небольшой процент, по сравнению с теми суммами, я имел для себя", — отметил он.

На эти же счета, по утверждениям Назария, поступали средства от неравнодушных людей на лечение, однако суммы были небольшими.

Скандал с Назарием Гусаковым: что известно

Скандал со сборами средств на лечение смертельно больного Назария Гусакова прогремел в сети 18 июня, когда в соцсетях выяснили, что у него было около 3 миллионов долларов на криптовалютном кошельке. При этом у парня просили отчетность о расходовании денег, но он отрицал информацию о сборах, отметив, что "получает постоянную помощь от неравнодушных людей".

После комментариев в соцсетях он разбил все банки со сборами.

19 июня в комментарии "Суспільному" Назарий Гусаков рассказал, что средства ему присылали "покеристы из Латвии". При этом проблемой он назвал то, что никогда не отделял личных средств от денег, которые получал со сборов.

Напомним, 19 июня Фокус выяснил, как скандал с Гусаковым бьет по доверию к собранию.