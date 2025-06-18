Скандал с Назарием Гусаковым: смертельно больного парня подозревают в махинациях на миллионы долларов

Назария Гусакова, собиравшего деньги на лечение спинальной мышечной атрофии, заподозрили в хищении денег со сборов. В соцсетях выяснили, что у него было около 3 млн долларов на криптовалютном кошельке.

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Подозрения появились после противоречий в отчетах, которые Назарий публиковал в соцсетях. Пользователи отметили, что он несколько раз использовал одни и те же фотографии лекарств и не давал чеки. Цены на препараты разнились от 250 до 730 тысяч гривен за банку.

Один флакон препарата "Еврисди" (рисдиплам) стоит около 274 тысяч гривен, его годовая потребность — около 30 флаконов, более 8 млн гривен. Львовский горсовет выделил 3,5 млн гривен на 14 флаконов лекарства в июне 2024 года, а компания "Рош Украина" бесплатно предоставила еще 14 флаконов.

Указанного количества должно было хватить на 9 месяцев лечения: с июня 2024-го по март 2025 года, но сбор денег на лечение не прекращали. В социальных сетях сбор активно поддерживали лидеры мнений: расследователи BIHUS.Info, журналист Михаил Ткач, блогеры Игорь Лаченков и Сергей Стерненко.

Парня просили предоставить отчетность о трате денег. Гусаков ответил, что не собирает деньги, а "получает постоянную помощь от неравнодушных людей для помощи в его непростой жизни" и сравнил это с подпиской на стриминговый сервис Netflix.

После комментариев с призывами показывать отчеты о сборах, он "разбил все банки", вероятно, для исключения возможности подсчета собранных сумм и отслеживания трат.

Кроме этого, появились утверждения, что собранные средства парень мог выводить на криптокошельки. Это усиливает подозрения в финансовых махинациях. Проверки показали, что на его криптокошельках было более 2,7 млн долларов.

Некоторые пользователи предположили, что часть денег могла быть потрачена на азартные игры, включая ставки на спорт.

Украинская журналистка Ольга Худецкая представила список противоречий в сборах Гусакова.

"Дозировка, количество банок в месяц, цена банки, сколько банок сейчас есть, сколько нужно купить… Не сходится ничего, разнобой в цене от 250 до 730 гривен за банку", — отметила она.

Назарий Гусаков удаляется из соцсетей

Анализ и публикация данных о непрозрачной деятельности заставили Назария покинуть соцсеть X. В своем последнем сообщении он отметил, что на "Еврисди" в этом году собирать больше не придется при условии, что "если все получится".

"Не хочу поддержки ни словесной, ни материальной. Не хочу ничего… У меня нет ничего: ни квартиры, ни машины. Я живу в старом общежитии на пятом этаже, где пандус и лифт пришлось выгрызать. У меня бабушка и дедушка в возрасте… Я просто живу как могу и сколько могу. Я борюсь", — написал он.

Реакция поддержавших сборы Назария Гусакова

Издание BIHUS.Info, которое поддерживало сборы на лечение Гусакова, заявило, что ждет детальных объяснений парня. Оснований для сомнений в серьезности заболевания не было, также сборы поддерживали многие люди и медиа.

"Мы стараемся брать что-то "верифицированное". На днях "отбрили" очередных мошенников с поддельными запросами. Но на 100% все гарантировать возможности не будет никогда", — указали журналисты.

Редакция признает, что безосновательно обижать смертельно больного человека является крайне аморальным поступком.

"Очень сложно отказать человеку, который тебе пишет "без лекарств я умру". И все-таки по диагнозу действительно умрет. И это ежемесячная история. Так как мы не собираем деньги, а медийно поддерживаем, "свести все его сборы" у нас не было возможности. Если честно, и мысли такой даже не было", — отметила редакция.

Журналист Михаил Ткач сообщил, что просил Назария объяснить ситуацию. Последний обещает предоставить бухгалтерский отчет о всех собранных и потраченных средствах.

Напомним, в Одессе дети в военной форме просили деньги на нужды ВСУ и соорудили блокпосты из шин, чтобы останавливать прохожих.

Украинский бизнесмен, совладелец Monobank Олег Гороховский объявлял сбор денег "На ядерку", на который откликнулось более 127 тысяч человек. В итоге более 27 млн гривен он перевел Сергею Стерненко, который собирает средства на FPV-дроны.