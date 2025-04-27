В военной форме и на блокпосту: в Одессе дети просили "донатить на ВСУ" (видео)

В Одессе дети надели военную форму и просили у прохожих деньги на потребности ВСУ. С собой они взяли игрушечные пистолеты и автоматы.

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Соответствующий видеоролик появился в соцсетях.

Также дети организовали на тротуаре импровизированный блокпост из автомобильных шин и поставили "противотанковые ежи", сбитые из деревяшек.

Вначале видео девушка идет по дороге, к ней подходят две девочки и приветствуют ее "Слава Украине!" При этом одна одета в милитари-стиль, а на поясе у нее висят наручники. Девушка отвечаем им "Героям Слава!" и пытается пройти дальше.

"Мы собираем деньги на ВСУ. Если хотите, можете задонатить", — обращается одна из них.

Девушка говорит, что у нее нет налички и она спешит на такси. В каком именно районе города дети обустроили блокпост, не сообщается.

Фокус ранее писал о судьбе волонтера, матери двоих детей Анастасии Ефимовой (Громовой). Ее муж погиб на фронте, военнослужащая пошла в армию и погибла на боевом задании.

Напомним, 13 апреля стало известно о гибели на фронте 25-летнего музыканта Валентина Ембрика. Он добровольно пошел служить во взвод беспилотных авиасистем и погиб от российской авиабомбы.