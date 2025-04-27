У військовій формі та на блокпосту: в Одесі діти просили "донатити на ЗСУ" (відео)
В Одесі діти одягли військову форму і просили у перехожих гроші на потреби ЗСУ. Із собою вони взяли іграшкові пістолети й автомати.
Відповідний відеоролик з'явився в соцмережах.
Також діти організували на тротуарі імпровізований блокпост з автомобільних шин і поставили "протитанкові їжаки", збиті з деревинок.
Спочатку відео дівчина йде дорогою, до неї підходять дві дівчинки і вітають її "Слава Україні!" При цьому одна одягнена в мілітарі-стиль, а на поясі в неї висять наручники. Дівчина відповідає їм "Героям Слава!" і намагається пройти далі.
"Ми збираємо гроші на ЗСУ. Якщо хочете, можете задонатити", — звертається одна з них.
Дівчина каже, що в неї немає готівки і вона поспішає на таксі. У якому саме районі міста діти облаштували блокпост, не повідомляють.
Фокус раніше писав про долю волонтерки, матері двох дітей Анастасії Єфімової (Громової). Її чоловік загинув на фронті, військовослужбовиця пішла в армію і загинула на бойовому завданні.
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