Скандал із Назарієм Гусаковим: смертельно хворого хлопця підозрюють у махінаціях на мільйони доларів

Назарія Гусакова, який збирав гроші на лікування спінальної м'язової атрофії, запідозрили в розкраданні грошей зі зборів. У соцмережах з'ясували, що в нього було близько 3 млн доларів на криптовалютному гаманці.

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Підозри з'явилися після суперечностей у звітах, які Назарій публікував у соцмережах. Користувачі зазначили, що він кілька разів використовував одні й ті самі фотографії ліків і не давав чеки. Ціни на препарати різнилися від 250 до 730 тисяч гривень за банку.

Один флакон препарату "Еврісді" (рисдиплам) коштує близько 274 тисяч гривень, його річна потреба — близько 30 флаконів, понад 8 млн гривень. Львівська міськрада виділила 3,5 млн гривень на 14 флаконів ліків у червні 2024 року, а компанія "Рош Україна" безкоштовно надала ще 14 флаконів.

Зазначеної кількості мало вистачити на 9 місяців лікування: з червня 2024-го по березень 2025 року, але збір грошей на лікування не припиняли. У соціальних мережах збір активно підтримували лідери думок: розслідувачі BIHUS.Info, журналіст Михайло Ткач, блогери Ігор Лаченков і Сергій Стерненко.

Хлопця просили надати звітність про витрату грошей. Гусаков відповів, що не збирає гроші, а "отримує постійну допомогу від небайдужих людей для допомоги в його непростому житті" і порівняв це з підпискою на стримінговий сервіс Netflix.

Після коментарів із закликами показувати звіти про збори, він "розбив усі банки", імовірно, для унеможливлення підрахунку зібраних сум і відстеження витрат.

Крім цього, з'явилися твердження, що зібрані кошти хлопець міг виводити на криптогаманці. Це посилює підозри у фінансових махінаціях. Перевірки показали, що на його криптогаманцях було понад 2,7 млн доларів.

Деякі користувачі припустили, що частину грошей могли витратити на азартні ігри, включно зі ставками на спорт.

Українська журналістка Ольга Худецька представила список суперечностей у зборах Гусакова.

"Дозування, кількість банок на місяць, ціна банки, скільки банок зараз є, скільки потрібно купити... Не сходиться нічого, різнобій у ціні від 250 до 730 гривень за банку", — зазначила вона.

Назарій Гусаков видаляється із соцмереж

Аналіз і публікація даних про непрозору діяльність змусили Назарія покинути соцмережу X. У своєму останньому повідомленні він зазначив, що на "Еврісді" цього року збирати більше не доведеться за умови, що "якщо все вийде".

"Не хочу підтримки ні словесної, ні матеріальної. Не хочу нічого... У мене немає нічого: ні квартири, ні машини. Я живу в старому гуртожитку на п'ятому поверсі, де пандус і ліфт довелося вигризати. У мене бабуся і дідусь у віці... Я просто живу як можу і скільки можу. Я борюся", — написав він.

Реакція тих, хто підтримав збори Назарія Гусакова

Видання BIHUS.Info, яке підтримувало збори на лікування Гусакова, заявило, що чекає детальних пояснень хлопця. Підстав для сумнівів у серйозності захворювання не було, також збори підтримували багато людей і медіа.

"Ми намагаємося брати щось "верифіковане". Днями "відбрили" чергових шахраїв із підробленими запитами. Але на 100% все гарантувати можливості не буде ніколи", — вказали журналісти.

Редакція визнає, що безпідставно ображати смертельно хвору людину є вкрай аморальним вчинком.

"Дуже складно відмовити людині, яка тобі пише "без ліків я помру". І все-таки за діагнозом дійсно помре. І це щомісячна історія. Оскільки ми не збираємо гроші, а медійно підтримуємо, "звести всі його збори" у нас не було можливості. Якщо чесно, і думки такої навіть не було", — зазначила редакція.

Журналіст Михайло Ткач повідомив, що просив Назарія пояснити ситуацію. Останній обіцяє надати бухгалтерський звіт про всі зібрані та витрачені кошти.

Нагадаємо, в Одесі діти у військовій формі просили гроші на потреби ЗСУ і спорудили блокпости з шин, щоб зупиняти перехожих.

Український бізнесмен, співвласник Monobank Олег Гороховський оголошував збір грошей "На ядерку", на який відгукнулося понад 127 тисяч осіб. У підсумку понад 27 млн гривень він перевів Сергію Стерненку, який збирає кошти на FPV-дрони.