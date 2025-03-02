"Наша єдність і є ядерка": Гороховський розповів, куди перерахував кошти з "ядерного" збору (фото)

За словами банкіра, до його ініціативи долучилося понад 127 тисяч людей, за пожертви яких вдалося зібрати понад 27 млн грн. Всі кошти він перерахував на закупівлю дронів на потреби бійців Сил оборони.

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Український бізнесмен та співвласник Monobank Олег Гороховський заявив, що зборі коштів на банку під назвою "На ядерку!" долучилося понад 127 тис. людей. Про це банкір написав у своєму блозі в Telegram.

"У зборі "На ЯДЕРКУ" взяло участь 127 357 людей. 155 з них захотіли повернути свої гроші (138 517 грн) тому, що Ядерки у мене не виявилося", — написав Гороховський та прикріпив фото щодо кількості перерахованих коштів.

Гороховський перерахував кошти на дрони (фото: OGoMono/Telegram)

За словами банкіра, суму у 27 096 088 грн він переказав відомому блогеру Сергію Стерненку, який займається збором коштів на FPV-дрони під назвою "RUSORIZ" для потреб різних підрозділів Сил оборони.

"Чекаємо від нього [Стерненка] гарних відеозвітів. Наша єдність і є наша "Ядерка", — написав Гороховський.

Раніше стало відомо, що українці зібрали 10 мільйонів на ядерну зброю. Збір оголосив співзасновник Monobank Олег Гороховський. Лише за 30 хвилин "на ядерку" задонатили два мільйони гривень.

Згодом повідомлялося, що банкір Гороховський пояснив, чому збір на "ядерку" був жартом. За словами банкіра, фінансування та створення ядерної зброї вимагає "значно більший порядок цифр", аніж ніж це можливе зі зборами на Monobank, а сам процес був би непублічним.