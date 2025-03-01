"Скинути пару після важкого дня": банкір Гороховський пояснив, чому збір на "ядерку" був жартом

За словами банкіра, фінансування та створення ядерної зброї вимагає "значно більший порядок цифр", аніж ніж це можливе зі зборами на Monobank, а сам процес був би непублічним.

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Український бізнесмен та співвласник Monobank Олег Гороховський заявив, що започаткований ним збір "на ядерку" був жартом, аби "скинути пару" після важкого дня. Про це він розповів у коментарі для BBC Україна.

Бізнесмен каже, що не вірить, що хтось "серйозно задонатив саме на ядерну зброю" і вказує, що започаткований збір був спрямований, аби знизити напругу.

"Вибачте, якщо розчарував багато людей… Я не розумію, як ці гроші, які зберуться, використати на ядерну зброю, та я це і не планував", — заявив він, додавши, що зібрані кошти передадуть на закупівлю дронів чи гуманітарних потреб для фронту.

За словами бізнесмена, сам збір триває трохи як понад добу, а саму "банку" він створив за хвилину, "швидко пошерив і почалося це божевілля".

"Але це все дуже добре показує, наскільки ця тема чутлива для України. Це показує наскільки українцям боляче, те, що відбувається", — зазначив банкір.

Він відзначив, що жодним чином не координував свою ініціативу з українською владою, та не виключає, що готовий долучитися до фінансування ядерних проєктів, якщо "до нас звернуться".

"Коли вже дійде до того, що врешті решт треба буде фінансувати якісь такі розробки…якщо державі будуть потрібні гроші, то ми задонатимо тоді самі на це, якщо до нас звернуться. Зрозуміло, що зараз ніякої ядерної зброї в України нема і я точно не можу бути ініціатором того, щоб вона з'явилася. Це, на мій погляд, очевидно", — сказав бізнесмен.

За словами Гороховського, для створення ядерної зброї потрібен "зовсім інший порядок цифр", ніж наявний наразі в Monobank, а сам процес "не потребував би такої публічності".

Раніше стало відомо, що українці зібрали 10 мільйонів на ядерну зброю. Збір оголосив співзасновник Monobank Олег Гороховський. Лише за 30 хвилин "на ядерку" задонатили два мільйони гривень.

Також повідомлялося, як переможці Євробачення Kalush Orchestra потрапили в скандал. Гурт Kalush Orchestra відмовився підтримати збір на дрон для ЗСУ. У гурті заявили, що не поширюють інформацію на збори "які несуть характер зброї".