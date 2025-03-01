"Сбросить пар после тяжелого дня": банкир Гороховский объяснил, почему сбор на "ядерку" был шуткой

По словам банкира, финансирование и создание ядерного оружия требует "значительно большего порядка цифр", чем это возможно со сборами на Monobank, а сам процесс был бы непубличным.

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Украинский бизнесмен и совладелец Monobank Олег Гороховский заявил, что основанный им сбор "на ядерку" был шуткой, чтобы "сбросить пар" после тяжелого дня. Об этом он рассказал в комментарии для BBC Украина.

Бизнесмен говорит, что не верит, что кто-то "серьезно задонатил именно на ядерное оружие" и указывает, что начатый сбор был направлен, чтобы снизить напряжение.

"Извините, если разочаровал много людей... Я не понимаю, как эти деньги, которые соберутся, использовать на ядерное оружие, да я это и не планировал", — заявил он, добавив, что собранные средства передадут на закупку дронов или гуманитарных нужд для фронта.

По словам бизнесмена, сам сбор длится чуть больше суток, а саму "банку" он создал за минуту, "быстро пошерил и началось это безумие".

"Но это все очень хорошо показывает, насколько эта тема чувствительна для Украины. Это показывает насколько украинцам больно, то, что происходит", — отметил банкир.

Он отметил, что никак не координировал свою инициативу с украинскими властями, и не исключает, что готов присоединиться к финансированию ядерных проектов, если "к нам обратятся".

"Когда дойдет до того, что в конце концов надо будет финансировать какие-то такие разработки ... если государству будут нужны деньги, то мы задонатим тогда сами на это, если к нам обратятся. Понятно, что сейчас никакого ядерного оружия у Украины нет и я точно не могу быть инициатором того, чтобы оно появилось. Это, на мой взгляд, очевидно", — сказал бизнесмен.

По словам Гороховского, для создания ядерного оружия нужен "совсем другой порядок цифр", чем имеющийся сейчас в Monobank, а сам процесс "не нуждался бы в такой публичности".

Ранее стало известно, что украинцы собрали 10 миллионов на ядерное оружие. Сбор объявил соучредитель Monobank Олег Гороховский. Всего за 30 минут "на ядерку" задонатили два миллиона гривен.

Также сообщалось, как победители Евровидения Kalush Orchestra попали в скандал. Группа Kalush Orchestra отказалась поддержать сбор на дрон для ВСУ. В группе заявили, что не распространяют информацию на сборы "которые несут характер оружия".