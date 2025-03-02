"Наше единство и есть ядерка": Гороховский рассказал, куда перечислил средства с "ядерного" сбора (фото)

По словам банкира, к его инициативе присоединилось более 127 тысяч человек, за пожертвования которых удалось собрать более 27 млн грн. Все средства он перечислил на закупку дронов на нужды бойцов Сил обороны.

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Украинский бизнесмен и совладелец Monobank Олег Гороховский заявил, что к сбору средств на банк под названием "На ядерку!" присоединилось более 127 тыс. человек. Об этом банкир написал в своем блоге в Telegram.

"В сборе "На ЯДЕРКУ" приняло участие 127 357 человек. 155 из них захотели вернуть свои деньги (138 517 грн) потому, что Ядерки у меня не оказалось", — написал Гороховский и прикрепил фото по количеству перечисленных средств.

Гороховский перечислил средства на дроны (фото: OGoMono/Telegram)

По словам банкира, сумму в 27 096 088 грн он перевел известному блогеру Сергею Стерненко, который занимается сбором средств на FPV-дроны под названием "RUSORIZ" для нужд различных подразделений Сил обороны.

"Ждем от него [Стерненко] хороших видеоотчетов. Наше единство и есть наша "Ядерка", — написал Гороховский.

Ранее стало известно, что украинцы собрали 10 миллионов на ядерное оружие. Сбор объявил соучредитель Monobank Олег Гороховский. Всего за 30 минут "на ядерку" задонатили два миллиона гривен.

Впоследствии сообщалось, что банкир Гороховский объяснил, почему сбор на "ядерку" был шуткой. По словам банкира, финансирование и создание ядерного оружия требует "значительно больший порядок цифр", чем это возможно со сборами на Monobank, а сам процесс был бы непубличным.