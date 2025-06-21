"Проганяли виграші": Гусаков отримував відсоток з коштів, які гравці переказували через його рахунок

У скандалі довкола зборів грошей львівським активістом Назарієм Гусаковим з'явилися нові подробиці: з'ясувалося, що криптогаманець чоловіка використовували гравці в азартні розваги з метою легалізації коштів. Сам Назарій підтверджує, що отримував відсоток з цього. Загальна сума транзакцій складає 5 мільйонів 135 тисяч доларів.

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При цьому Гусаков стверджує, що не підозрював те, що його рахунки могли використовуватися для злочинних цілей. Імена тих, хто брав участь у махінаціях з переказами, він не знає, розповіло видання LVIV.MEDIA.

У розпорядженні медіа з'явилися дані про кілька десятків вхідних транзакцій на криптогаманці бірж Binance та FTX Назарія Гусакова, які здійснювалися у період з липня 2022 року по травень 2025 року. Вони демонструють, що за цей час загальна сума транзакцій через його рахунки склала 5 млн 135 тисяч доларів.

"Це гроші людей, які проганяли свої виграші або з покеру, або зі ставок", — розповів Гусаков у коментарі виданню.

Також Назарій зазначив, що до нього нібито приходили люди та просили допомоги, пропонуючи натомість заробіток. При цьому вони ставили основну вимогу: кошти мають проходити через його акаунт.

"Була головна умова, щоб через мій акаунт, а я зможу таким чином мати додаткові кошти на лікування. Я мав три або п’ять відсотків", — зізнався чоловік.

За словами Гусакова, на рахунок надходили величезні суми. Він, за вказівками організаторів махінацій, переказував кошти туди, куди вони хотіли, при цьому часто Назарій їх часто обмінював на готівку.

"Для мене було важливо, що той невеликий відсоток, порівняно з тими сумами, я мав для себе", — зазначив він.

На ці ж рахунки, за твердженнями Назарія, надходили кошти від небайдужих людей на лікування, однак суми були невеликими.

Скандал з Назарієм Гусаковим: що відомо

Скандал зі зборами коштів на лікування смертельно хворого Назарія Гусакова прогримів у мережі 18 червня, коли у соцмережах з'ясували, що у нього було близько 3 мільйонів доларів на криптовалютному гаманці. При цьому у хлопця просили звітність про витрати грошей, але він заперечив інформацію про збори, зазначивши, що "отримує постійну допомогу від небайдужих людей".

Після коментарів у соцмережах він розбив усі банки зі зборами.

19 червня у коментарі "Суспільному" Назарій Гусаков розповів, що кошти йому надсилали "покеристи із Латвії". При цьому проблемою він назвав те, що ніколи не відокремлював особистих коштів від грошей, що отримував зі зборів.

Нагадаємо, 19 червня Фокус з'ясував, як скандал із Гусаковим б'є по довірі до зборів.