"Кошти надсилали покеристи": Назарій Гусаков вперше прокоментував скандал довкола зборів грошей

Львівський активіст Назарій Гусаков, який збирав гроші на лікування спінальної м'язової атрофії і втрапив через це у скандал щодо "махінацій на мільйони доларів", відкинув звинувачення. За його словами, ще до відкриття зборів йому допомагали "покеристи з Латвії".

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Чоловік розповів, що "збирає гроші на те, аби жити якомога довше": це включає не тільки ліки, а й допомогу в побуті, зазначив він у коментарі "Суспільному".

"Найбільша моя проблема — і я її визнаю — що я ніколи не відокремлював свої власні кошти і (кошти зі зборів — ред.)", — зізнався Назарій.

На запитання кореспондента щодо того, що міська рада закуповує для Гусакова ліки "Еврісді", Назарій розповів, що їх йому не вистачає: торік, за словами чоловіка, влада забезпечила для нього 28 флаконів цього препарату на рік при необхідних 40. У поточному році йому було надано лише 20 флаконів цих ліків, стверджує Гусаков.

За словами чоловіка, додаткові флакони він купував за власні кошти.

Назарій розповів, що ще до того як почати збори він зокрема лікувався коштом "покеристів, які мешкають в Латвії". Вони нібито надсилали Гусакову гроші на криптогаманець і продовжують це робити досі.

"Якщо я не помиляюся, цей покерист — власник великої букмекерської контори, і мені кошти надходили безпосередньо з, напевно, їхніх ігрових рахунків", — зазначив чоловік.

Відсутність звітів Гусаков прокоментував тим, що залишок отриманих від благодійників коштів розсилав донатами іншим людям, що страждають на цю хворобу, а також українським військовим.

Окрім того, 18 червня Назарій Гусаков дав коментар виданню LVIV. MEDIA, в якому розповів також, що чеків за препарати у нього немає, оскільки більшість із цих флаконів він купував неофіційно: так, за його словами, виходить дешевше.

В азартні ігри Назарій, як він запевнив, не грає, хоча визнає, що раніше робив це та співпрацював з букмекерською конторою.

Скандал з Назарієм Гусаковим: що відомо

17 червня у соцмережі Х почали поширювати дописи, що Назарій не відповідає на питання про звіти за зібрані на лікування гроші. Зокрема про це написала користувачка із ніком "типова домогосподарка".

Також користувачі побачили, що Гусаков кілька разів використовував однакові фотографії ліків та не надавав чеки. Після закликів показувати звітність, якими вибухнули соцмережі, Назарій також розбив усі банки.

Окрім того, з'явилося звинувачення, що Назарій Гусаков міг виводити кошти на криптогаманці.

Нагадаємо, 17 червня колишній футболіст збірної України Євген Селезньов вперше прокоментував конфлікт із блогером, що виник через російську мову.

Також 17 червня українська акторка Інна Білоконь відреагувала на скандал з виступом Вєрки Сердючки російською в Києві.