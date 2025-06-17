Скандал із російською мовою: Селезньов вперше прокоментував конфлікт із блогером (відео)

Колишній футболіст збірної України Євген Селезньов прокоментував свій конфлікт з 16-річним блогером Ренатом Попружним (Renepro) через російську мову. Він сказав, що є громадянином України, підтримує її героїв і не хоче бути учасником мовних скандалів.

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Футболіст заявив, що хоче дати роз'яснення щодо скандалу, в який його "втягнули невідомі йому люди". В опублікованому 17 червня на сторінці в Instagram відео Селезньов говорить, що вчить українську мову та прагне вільно нею розмовляти.

"Я народився, виріс, здобув освіту і побудував кар'єру в українському Донбасі. Усе своє життя я поклав на те, щоб популяризувати український футбол в Україні, Європі та в усьому світі", — говорить ексфутболіст у ролику.

За словами Селезньова, він робить усе, що в його силах, для наближення перемоги України та вірить у те, що Донбас буде деокуповано. Колишній футболіст зазначив, що тоді він зможе відвідати могилу свого батька, похованого у Макіївці.

"За час війни я доклав усіх зусиль для того, щоб Україна була сильною, вільною і незалежною. Я не хочу бути учасником мовних скандалів і не дозволю використовувати своє прізвище в ситуаціях, які будуть суперечливими для України", — каже Селезньов.

Він додав, що про його проукраїнську позицію свідчать історії в Instagram і засобах масової інформації.

"І що б не говорили люди, які не знають мого життя, моєї історії та моєї родини, я офіційно заявляю: я — громадянин України. Слава Україні!" — завершив свою заяву ексфорвард збірної України.

Конфлікт Селезньова з Попружним: що відомо

Блогер Ренат Попружний, гравець FC Armat, опублікував у мережі TikTok відео суперечки з ексфутболістом збірної України Євгеном Селезньовим. конфлікт стався під час матчу медіафутбольної ліги між Odesa Football Media Team і FC Armat. Імовірно, блогер зробив Селезньову зауваження через використання російської мови. У відповідь 39-річний ексфорвард сказав, що знає чотири мови, та 16-річний блогер не буде його вчити, якою з них розмовляти.

Клуб Odesa Football Media Team заявив, що мовний скандал штучно "роздмухали" в мережі проросійські медіа та заявили, що конфлікт грає на руку країні-агресору. Також у клубі стверджують, що Попружний сам у побуті не є україномовним, і хлопця не виганяли з команди через конфлікт із Селезньовим, а рішення піти ухвали його батько.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь назвав дії Odesa Football Media Team неприпустимими та пообіцяв винести рішення згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь 14 червня звертався до Національної поліції через концерт Вєрки Сердючки (Андрія Данилка) у Києві, під якого виконувалися російськомовні пісні.

Команда артиста Андрія Данилка в коментарі виданню "УП" заперечила, що Сердючка співала російською мовою, та заявила, що пісні написані локальним діалектом — полтавським суржиком.