Скандал с русским языком: Селезнев впервые прокомментировал конфликт с блогером (видео)

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал свой конфликт с 16-летним блогером Ренатом Попружным (Renepro) из-за русского языка. Он сказал, что является гражданином Украины, поддерживает ее героев и не хочет быть участником языковых скандалов.

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Футболист заявил, что хочет дать разъяснения относительно скандала, в который его "втянули неизвестные ему люди". В опубликованном 17 июня на странице в Instagram видео Селезнев говорит, что учит украинский язык и стремится свободно на нем разговаривать.

"Я родился, вырос, получил образование и построил карьеру в украинском Донбассе. Всю свою жизнь я положил на то, чтобы популяризировать украинский футбол в Украине, Европе и во всем мире", — говорит экс-футболист в ролике.

По словам Селезнева, он делает все, что в его силах, для приближения победы Украины и верит в то, что Донбасс будет деоккупирован. Бывший футболист отметил, что тогда он сможет посетить могилу своего отца, похороненного в Макеевке.

"За время войны я приложил все усилия для того, чтобы Украина была сильной, свободной и независимой. Я не хочу быть участником языковых скандалов и не позволю использовать свою фамилию в ситуациях, которые будут противоречивыми для Украины", — говорит Селезнев.

Он добавил, что о его проукраинской позиции свидетельствуют истории в Instagram и средствах массовой информации.

"И что бы ни говорили люди, которые не знают моей жизни, моей истории и моей семьи, я официально заявляю: я — гражданин Украины. Слава Украине!" — завершил свое заявление экс-форвард сборной Украины.

Конфликт Селезнева с Попружным: что известно

Блогер Ренат Попружный, игрок FC Armat, опубликовал в сети TikTok видео перепалки с экс-футболистом сборной Украины Евгением Селезневым. конфликт произошел во время матча медиафутбольной лиги между Odesa Football Media Team и FC Armat. Предположительно, блогер сделал Селезневу замечание из-за использования русского языка. В ответ 39-летний экс-форвард сказал, что знает четыре языка, и 16-летний блогер не будет его учить, на каком из них разговаривать.

Клуб Odesa Football Media Team заявил, что языковой скандал искусственно "раздули" в сети пророссийские медиа и заявили, что конфликт играет на руку стране-агрессору. Также в клубе утверждают, что Попружный сам в быту не является украиноязычным, и парня не выгоняли из команды из-за конфликта с Селезневым, а решение уйти принял его отец.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень назвал действия Odesa Football Media Team недопустимыми и пообещал вынести решение согласно действующему законодательству.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь 14 июня обращался к Национальной полиции из-за концерта Верки Сердючки (Андрея Данилко) в Киеве, во время которого исполнялись русскоязычные песни.

Команда артиста Андрея Данилко в комментарии изданию "УП" отрицала, что Сердючка пела на русском языке, и заявила, что песни написаны локальным диалектом — полтавским суржиком.