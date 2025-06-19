"Средства присылали покеристы": Назарий Гусаков впервые прокомментировал скандал вокруг сборов денег

Львовский активист Назарий Гусаков, который собирал деньги на лечение спинальной мышечной атрофии и попал из-за этого в скандал относительно "махинаций на миллионы долларов", отверг обвинения. По его словам, еще до открытия собрания ему помогали "покеристы из Латвии".

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Мужчина рассказал, что "собирает деньги на то, чтобы жить как можно дольше": это включает не только лекарства, но и помощь в быту, отметил он в комментарии "Суспільному".

"Самая большая моя проблема — и я ее признаю — что я никогда не отделял свои собственные средства и (средства со сборов — ред.)", — признался Назарий.

На вопрос корреспондента относительно того, что городской совет закупает для Гусакова лекарства "Эврисди", Назарий рассказал, что их ему не хватает: в прошлом году, по словам мужчины, власть обеспечила для него 28 флаконов этого препарата в год при необходимых 40. В текущем году ему было предоставлено лишь 20 флаконов этого лекарства, утверждает Гусаков.

По словам мужчины, дополнительные флаконы он покупал за собственные средства.

Назарий рассказал, что еще до того как начать сборы он в частности лечился за счет "покеристов, которые живут в Латвии". Они якобы присылали Гусакову деньги на криптокошелек и продолжают это делать до сих пор.

"Если я не ошибаюсь, этот покерист — владелец крупной букмекерской конторы, и мне средства поступали непосредственно с, наверное, их игровых счетов", — отметил мужчина.

Отсутствие отчетов Гусаков прокомментировал тем, что остаток полученных от благотворителей средств рассылал донатами другим людям, страдающим этой болезнью, а также украинским военным.

Кроме того, 18 июня Назарий Гусаков дал комментарий изданию LVIV. MEDIA, в котором рассказал также, что чеков за препараты у него нет, поскольку большинство из этих флаконов он покупал неофициально: так, по его словам, получается дешевле.

В азартные игры Назарий, как он заверил, не играет, хотя признает, что раньше делал это и сотрудничал с букмекерской конторой.

Скандал с Назарием Гусаковым: что известно

17 июня в соцсети Х начали распространять сообщения, что Назарий не отвечает на вопросы об отчетах за собранные на лечение деньги. В частности об этом написала пользовательница с ником "типичная домохозяйка".

Также пользователи увидели, что Гусаков несколько раз использовал одинаковые фотографии лекарств и не предоставлял чеки. После призывов показывать отчетность, которыми взорвались соцсети, Назарий также разбил все банки.

Кроме того, появилось обвинение, что Назарий Гусаков мог выводить средства на криптокошельки.

Напомним, 17 июня бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев впервые прокомментировал конфликт с блогером, возникший из-за русского языка.

Также 17 июня украинская актриса Инна Белоконь отреагировала на скандал с выступлением Верки Сердючки на русском в Киеве.