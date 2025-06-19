Покер, крипта і донати: як скандал з Гусаковим б'є по довірі до зборів

Назарій Гусаков, відомий своїми публічними зборами на лікування від СМА, опинився в центрі гучної хвилі критики — його звинувачують у непрозорому використанні зібраних коштів. Ця історія стала тривожним сигналом для всієї благодійної спільноти: чи готові українці й далі донатити, коли довіра під загрозою — розбирався Фокус.

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Львів’янин Назарій Гусаков, який хворіє на спінальну м’язову атрофію (СМА) і збирає кошти на дороговартісне лікування, опинився в центрі скандалу. Його звинуватили у непрозорому використанні донатів, маніпуляціях із фото ліків та можливому зв’язку з гральним бізнесом. Після кількох днів мовчання Гусаков уперше публічно прокоментував ситуацію, визнавши — звітності не було, а кошти надходили навіть із криптогаманців латвійських "покеристів".

"Моя найбільша проблема — я ніколи не відділяв свої кошти від донатів. Тепер розумію, що це була помилка", — заявив Гусаков у відеозверненні.

Скандал з донатами: у чому звинувачують Гусакова

Скандал спалахнув у соцмережі X, де волонтери й журналісти почали публікувати дописи з питаннями до Гусакова. Користувачі звернули увагу на:

Повторне використання одних і тих самих фото флаконів препарату "Еврісді";

Відсутність звітів про витрати донатів;

Той факт, що Гусаков не оприлюднив жодних чеків або офіційних підтверджень закупівель;

Можливу наявність великої суми на криптогаманці — за деякими версіями, понад 2,7 млн дол.;

Зв’язки з гральною індустрією та букмекерськими платформами, зокрема з РФ.

У своєму зверненні Назарій пояснив, що тривалий час лікувався за власний кошт і підтримку латвійських друзів, які займаються покером. Один із них, за його словами, володіє букмекерською компанією.

Він додав, що грав у покер лише до початку зборів, нині цим не займається. Щодо криптогаманця, точну суму він не озвучив, однак запевнив, що "до мільйонів доларів там не доходило".

Препарат "Еврісді" — єдиний офіційно дозволений в Україні для лікування СМА. Він коштує понад 100 тис. грн за флакон. Гусаков стверджує, що йому необхідно щонайменше 40 флаконів на рік, тоді як у 2024 році львівська міськрада виділила лише 28, а у 2025 — 20.

У міськраді підтверджують, що з червня 2024 року працює програма забезпечення хворих на СМА, і Назарій отримує в її межах по три флакони щомісяця. Крім того, 14 флаконів надала компанія "Рош".

Гусаков запевняє, що нині працює з бухгалтерами над створенням повного звіту: скільки зібрав, куди витратив, скільки залишилося. Однак терміни його публікації не уточнив.

Тим часом волонтери, журналісти й автори розслідувань (зокрема Bihus.Info і LVIV.MEDIA) закликають до повної прозорості, наголошуючи, що скандали довкола донатів б’ють по всій системі благодійності.

Волонтери під ударом: що показав скандал з Гусаковим

Ситуація навколо Назарія Гусакова стала черговим тестом на довіру до зборів у соцмережах. Хоча він і визнав помилки у звітності, остаточні висновки можливі лише після публікації повної фінансової інформації. А до того часу — громадськість стежитиме за кожним словом і транзакцією.

Ветеран війни, громадський активіст і юрист Олег Симороз вважає, що цей скандал може вплинути на допомогу тим, хто справді потребує.

"Перш за все — так, ця історія може позначитись на волонтерських зборах і на тому, наскільки люди готові підтримувати тих, хто справді цього потребує. Уже зараз у мережах лунають побоювання, що через подібні скандали довіра до зборів падає, і люди починають сумніватися, чи варто взагалі жертвувати гроші", — каже Фокусу Симороз.

За його словами, треба бути максимально уважними та свідомими. Не варто просто "за компанію" чи через емоції кидати гроші на будь-який збір. Волонтер радить обов’язково перевіряти, хто збирає, чи є звіти, наскільки прозорою є організація. Чесні волонтери завжди публікують звіти про витрати, а великі організації — мають офіційні документи. Якщо збір ведеться тіньово, без доказів витрат і звітів — це привід задуматися.

"Не можна сприймати донати як спосіб "похвалитися" — це не гра чи розвага, а серйозна відповідальність. В країні війна, і кожна гривня важлива. Відповідальність лежить не лише на волонтерах, а й на системі. Коли через такі випадки люди перестають донатити, найбільше страждають ті, хто боронить країну — солдати на передовій. Тому важливо не зупиняти підтримку, але робити її свідомо", — стверджує Симороз.

Ветеран переконаний, що в Україні існує кругова порука — це коли топ-посадовці, причетні до корупції, не несуть відповідальність. Цей приклад не поодинокий, і він демотивує всіх, хто хоче жити в чесній державі. Якщо безкарність триває на високих рівнях, то й на низових — зокрема й у волонтерстві — з’являються проблеми.

"Потрібна системна робота — зміни в законодавстві, реальна боротьба з корупцією, ефективна робота правоохоронних органів. Поки цього немає, подібні історії будуть повторюватися.

Людям залишається бути свідомими: і в тому, кому довіряти свої донати, і в тому, за кого голосувати. Від цього залежить, яка влада прийде і чи змінить вона систему на краще", — каже Симороз.

За його словами, навіть після всього, що сталося — скандал з Гусаковим — люди продовжують допомагати. Вечір після скандалу у соцмережах показав: збір коштів не зупинився, волонтерська спільнота жива і готова підтримувати. Такі випадки, хоч і неприємні, не мають ламати всю систему.

Донати на ліки: чому це проблема не українців, а системи

За словами виконавчої директорки у БФ "Пацієнти України" Інни Іваненко, сьогодні в Україні дуже багато пацієнтів із тяжкими захворюваннями, які не отримують належного лікування. І це системна проблема. Адже держава хронічно недофінансовує медичну сферу.

"Наприклад, на 2024 рік бюджетна потреба на ліки покрита лише на 60%. Тобто маємо дефіцит у 40% — майже половину. Це критично. Через це українці змушені самостійно збирати кошти на лікування. Це реальність, у якій ми живемо. І я неодноразово бачила історії навіть військових, які мають серйозні діагнози, не залишають службу, але вимушені відкривати збори на ліки. Вони борються за своє життя, і дуже хочеться, щоби через один скандал суспільство не втратило довіру до інших пацієнтів. Бо проблема — не в людях, які потребують допомоги, а в системі", — каже Фокусу Іваненко.

Експертка пояснює як перевірити, кому дійсно потрібна допомога.

"Найперше — звертайтеся до профільних пацієнтських організацій. Люди з тяжкими діагнозами, як правило, вже мають з ними контакт. Ці організації точно знають, хто потребує лікування, хто не забезпечений державою і кому справді потрібна підтримка", — продовжує Іваненко.

Є кілька шляхів перевірки:

Дізнатися, чи входить людина до пацієнтської організації.

Перевірити, чи входить її діагноз у державну програму лікування.

Зайти на сайт eliky.in.ua — там публікуються залишки ліків у лікарнях по всій країні.

Попросити у пацієнта чеки на купівлю ліків, особливо якщо лікування тривале або пожиттєве.

Запитати фінансові звіти: скільки вже зібрано, куди витрачено.

Такі збори, за словами експертки, зазвичай відкриваються на персональні банківські рахунки. Тому надзвичайно важливо мати зворотний зв’язок із людиною, яка збирає кошти, бачити документи, які підтверджують купівлю необхідного лікування.

"Але попри все це — дуже хочеться, щоб у нашому суспільстві зберігалася культура допомоги. Щоб ми не втратили віру в одне одного через поодинокі випадки. Бо зараз, у цих надскладних умовах, саме людяність і готовність підтримати тримають нас разом. Якщо є можливість допомагати — допомагайте. Але робіть це уважно і свідомо. Перевіряйте, кому саме ви донатите, шукайте підтвердження, ставте запитання. Це не недовіра — це відповідальність. Але найголовніше — не втрачайте співчуття. Бо допомога тим, хто справді цього потребує, — це про нас, про нашу спільноту, про нашу націю", — резюмує Іваненко.

Нагадаємо, 17 червня колишній футболіст збірної України Євген Селезньов вперше прокоментував конфлікт із блогером, що виник через російську мову.

Також 17 червня українська акторка Інна Білоконь відреагувала на скандал з виступом Вєрки Сердючки російською в Києві.