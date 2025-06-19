Покер, крипта и донаты: как скандал с Гусаковым бьет по доверию к сборам

Назарий Гусаков, известный своими публичными сборами на лечение от СМА, оказался в центре громкой волны критики — его обвиняют в непрозрачном использовании собранных средств. Эта история стала тревожным сигналом для всего благотворительного сообщества: готовы ли украинцы и дальше донатить, когда доверие под угрозой — разбирался Фокус.

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Львовянин Назарий Гусаков, который болеет спинальной мышечной атрофией (СМА) и собирает средства на дорогостоящее лечение, оказался в центре скандала. Его обвинили в непрозрачном использовании донатов, манипуляциях с фото лекарств и возможной связи с игорным бизнесом. После нескольких дней молчания Гусаков впервые публично прокомментировал ситуацию, признав — отчетности не было, а средства поступали даже с криптокошельков латвийских "покеристов".

"Моя самая большая проблема — я никогда не отделял свои средства от донатов. Теперь понимаю, что это была ошибка", — заявил Гусаков в видеообращении.

Скандал с донатами: в чем обвиняют Гусакова

Скандал вспыхнул в соцсети X, где волонтеры и журналисты начали публиковать сообщения с вопросами к Гусакову. Пользователи обратили внимание на:

Повторное использование одних и тех же фото флаконов препарата "Эврисди";

Отсутствие отчетов о расходах донатов;

Тот факт, что Гусаков не обнародовал никаких чеков или официальных подтверждений закупок;

Возможное наличие крупной суммы на криптокошельке — по некоторым версиям, более 2,7 млн долл;

Связи с игорной индустрией и букмекерскими платформами, в частности с РФ.

В своем обращении Назарий объяснил, что долгое время лечился за свой счет и поддержку латвийских друзей, которые занимаются покером. Один из них, по его словам, владеет букмекерской компанией.

Он добавил, что играл в покер только до начала сборов, сейчас этим не занимается. Что касается криптокошелька, точную сумму он не озвучил, однако заверил, что "до миллионов долларов там не доходило".

Препарат "Эврисди" — единственный официально разрешенный в Украине для лечения СМА. Он стоит более 100 тыс. грн за флакон. Гусаков утверждает, что ему необходимо не менее 40 флаконов в год, тогда как в 2024 году львовский горсовет выделил только 28, а в 2025 — 20.

В горсовете подтверждают, что с июня 2024 года работает программа обеспечения больных СМА, и Назарий получает в ее рамках по три флакона ежемесячно. Кроме того, 14 флаконов предоставила компания "Рош".

Гусаков уверяет, что сейчас работает с бухгалтерами над созданием полного отчета: сколько собрал, куда потратил, сколько осталось. Однако сроки его публикации не уточнил.

Между тем волонтеры, журналисты и авторы расследований (в частности Bihus.Info и LVIV.MEDIA) призывают к полной прозрачности, подчеркивая, что скандалы вокруг донатов бьют по всей системе благотворительности.

Волонтеры под ударом: что показал скандал с Гусаковым

Ситуация вокруг Назария Гусакова стала очередным тестом на доверие к сборам в соцсетях. Хотя он и признал ошибки в отчетности, окончательные выводы возможны только после публикации полной финансовой информации. А до того времени — общественность будет следить за каждым словом и транзакцией.

Ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз считает, что этот скандал может повлиять на помощь тем, кто действительно нуждается.

"Прежде всего — да, эта история может сказаться на волонтерских сборах и на том, насколько люди готовы поддерживать тех, кто действительно в этом нуждается. Уже сейчас в сетях звучат опасения, что из-за подобных скандалов доверие к сборам падает, и люди начинают сомневаться, стоит ли вообще жертвовать деньги", — говорит Фокусу Симороз.

По его словам, надо быть максимально внимательными и сознательными. Не стоит просто "за компанию" или из-за эмоций бросать деньги на любой сбор. Волонтер советует обязательно проверять, кто собирает, есть ли отчеты, насколько прозрачной является организация. Честные волонтеры всегда публикуют отчеты о расходах, а крупные организации — имеют официальные документы. Если сбор ведется тенево, без доказательств расходов и отчетов — это повод задуматься.

"Нельзя воспринимать донаты как способ "похвастаться" — это не игра или развлечение, а серьезная ответственность. В стране война, и каждая гривна важна. Ответственность лежит не только на волонтерах, но и на системе. Когда из-за таких случаев люди перестают донатить, больше всего страдают те, кто защищает страну — солдаты на передовой. Поэтому важно не останавливать поддержку, но делать ее сознательно", — утверждает Симороз.

Ветеран убежден, что в Украине существует круговая порука — это когда топ-чиновники, причастные к коррупции, не несут ответственность. Этот пример не единичный, и он демотивирует всех, кто хочет жить в честном государстве. Если безнаказанность продолжается на высоких уровнях, то и на низовых — в том числе и в волонтерстве — появляются проблемы.

"Нужна системная работа — изменения в законодательстве, реальная борьба с коррупцией, эффективная работа правоохранительных органов. Пока этого нет, подобные истории будут повторяться.

Людям остается быть сознательными: и в том, кому доверять свои донаты, и в том, за кого голосовать. От этого зависит, какая власть придет и изменит ли она систему к лучшему", — говорит Симороз.

По его словам, даже после всего, что произошло — скандал с Гусаковым — люди продолжают помогать. Вечер после скандала в соцсетях показал: сбор средств не остановился, волонтерское сообщество живое и готово поддерживать. Такие случаи, хоть и неприятные, не должны ломать всю систему.

Донаты на лекарства: почему это проблема не украинцев, а системы

По словам исполнительного директора в БФ "Пациенты Украины" Инны Иваненко, сегодня в Украине очень много пациентов с тяжелыми заболеваниями, которые не получают надлежащего лечения. И это системная проблема. Ведь государство хронически недофинансирует медицинскую сферу.

"Например, на 2024 год бюджетная потребность на лекарства покрыта лишь на 60%. То есть имеем дефицит в 40% — почти половину. Это критично. Поэтому украинцы вынуждены самостоятельно собирать средства на лечение. Это реальность, в которой мы живем. И я неоднократно видела истории даже военных, которые имеют серьезные диагнозы, не оставляют службу, но вынуждены открывать сборы на лекарства. Они борются за свою жизнь, и очень хочется, чтобы из-за одного скандала общество не потеряло доверие к другим пациентам. Потому что проблема — не в людях, которые нуждаются в помощи, а в системе", — говорит Фокусу Иваненко.

Эксперт объясняет как проверить, кому действительно нужна помощь.

"В первую очередь — обращайтесь в профильные пациентские организации. Люди с тяжелыми диагнозами, как правило, уже имеют с ними контакт. Эти организации точно знают, кто нуждается в лечении, кто не обеспечен государством и кому действительно нужна поддержка", — продолжает Иваненко.

Есть несколько путей проверки:

Узнать, входит ли человек в пациентскую организацию.

Проверить, входит ли его диагноз в государственную программу лечения.

Зайти на сайт eliky.in.ua — там публикуются остатки лекарств в больницах по всей стране.

Попросить у пациента чеки на покупку лекарств, особенно если лечение длительное или пожизненное.

Запросить финансовые отчеты: сколько уже собрано, куда потрачено.

Такие сборы, по словам эксперта, обычно открываются на персональные банковские счета. Поэтому чрезвычайно важно иметь обратную связь с человеком, который собирает средства, видеть документы, подтверждающие покупку необходимого лечения.

"Но несмотря на все это — очень хочется, чтобы в нашем обществе сохранялась культура помощи. Чтобы мы не потеряли веру друг в друга из-за единичных случаев. Потому что сейчас, в этих сверхсложных условиях, именно человечность и готовность поддержать держат нас вместе. Если есть возможность помогать — помогайте. Но делайте это внимательно и сознательно. Проверяйте, кому именно вы донатите, ищите подтверждение, задавайте вопросы. Это не недоверие — это ответственность. Но самое главное — не теряйте сострадание. Потому что помощь тем, кто действительно в этом нуждается, — это о нас, о нашем сообществе, о нашей нации", — резюмирует Иваненко.

Напомним, 17 июня бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев впервые прокомментировал конфликт с блогером, возникший из-за русского языка.

Также 17 июня украинская актриса Инна Белоконь отреагировала на скандал с выступлением Верки Сердючки на русском в Киеве.