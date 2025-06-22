Гусаков выехал из Украины: Зеленскому доложили о скандале со сборами на лечение

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о скандальной ситуации со сборами для Назария Гусакова, который болеет спинальной мышечной атрофией. Выяснилось, что мужчина выехал из Украины 13 июня.

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В заметке Владимира Зеленского в Telegram говорится о том, что президент получил доклад от министра внутренних дел Украины Игоря Клименко относительно "скандальной и крайне неприятной ситуации вокруг сборов в пользу гражданина Украины Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества".

Сейчас продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе.

"По предварительным данным, были использованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения, много цифровых сервисов. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий", — сообщил Зеленский.

Указано, что Назарий Гусаков покинул территорию Украины 13 июня. Сейчас устанавливают его местонахождение и другие обстоятельства.

Скандал с Назарием Гусаковым: что известно

Скандал со сборами средств на лечение Назария Гусакова прогремел в сети 18 июня, когда в соцсетях выяснили, что у него было около 3 миллионов долларов на криптовалютном кошельке. При этом у парня просили отчетность о расходовании денег, но он опроверг информацию о сборах, отметив, что "получает постоянную помощь от неравнодушных людей".

После комментариев в соцсетях он разбил все банки со сборами.

19 июня в комментарии "Суспільному" Назарий Гусаков рассказал о скандале, что средства ему присылали "покеристы из Латвии". При этом проблемой он назвал то, что никогда не отделял личных средств от денег, которые получал со сборов.

21 июня издание LVIV.MEDIA сообщило, что криптокошелек Назария Гусакова использовали игроки в азартные развлечения с целью легализации средств. Сам Назарий подтверждает, что получал процент с этого. Общая сумма транзакций составляет 5 миллионов 135 тысяч долларов.

Напомним, 19 июня Фокус выяснил, как скандал с Гусаковым бьет по доверию к собранию.