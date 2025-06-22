Гусаков виїхав з України: Зеленському доповіли про скандал зі зборами на лікування

Президенту України Володимиру Зеленському доповіли про скандальну ситуацію зі зборами для Назарія Гусакова, який хворіє на спінальну м'язову атрофію. З’ясувалось, що чоловік виїхав з України 13 червня.

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У дописі Володимира Зеленського в Telegram йдеться про те, що президент отримав доповідь від міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо "скандальної та вкрай неприємної ситуації навколо зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства".

Наразі тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі.

"За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій", — повідомив Зеленський.

Зазначено, що Назарій Гусаков залишив територію України 13 червня. Наразі встановлюють його місцезнаходження та інші обставини.

Скандал з Назарієм Гусаковим: що відомо

Скандал зі зборами коштів на лікування Назарія Гусакова прогримів у мережі 18 червня, коли у соцмережах з'ясували, що у нього було близько 3 мільйонів доларів на криптовалютному гаманці. При цьому у хлопця просили звітність про витрати грошей, але він заперечив інформацію про збори, зазначивши, що "отримує постійну допомогу від небайдужих людей".

Після коментарів у соцмережах він розбив усі банки зі зборами.

19 червня у коментарі "Суспільному" Назарій Гусаков розповів про скандал, що кошти йому надсилали "покеристи із Латвії". При цьому проблемою він назвав те, що ніколи не відокремлював особистих коштів від грошей, що отримував зі зборів.

21 червня видання LVIV.MEDIA повідомило, що криптогаманець Назарія Гусакова використовували гравці в азартні розваги з метою легалізації коштів. Сам Назарій підтверджує, що отримував відсоток з цього. Загальна сума транзакцій складає 5 мільйонів 135 тисяч доларів.

Нагадаємо, 19 червня Фокус з'ясував, як скандал із Гусаковим б'є по довірі до зборів.