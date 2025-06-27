По делу Назария Гусакова задержали его друга: тот пытался убежать и наехал на полицейского

Лучшего друга и доверенное лицо, чью карточку Назарий Гусаков использовал для сбора средств на лечение, задержали во Львове во время следственных действий. Тот оказывал сопротивление.

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Во время обысков мужчина хотел убежать на авто и умышленно наехал на оперуполномоченного Департамента стратегических расследований (ДСР) и травмировал его. Инцидент попал на камеру наблюдения правоохранителя. Факт задержания подтверждают сразу два украинских СМИ: "РБК-Украина" и "Обозреватель" со ссылкой на источники в Нацполиции.

Друг Назария Гусакова был задержан при попытке побега

Сообщается, что убежать другу Гусакова не удалось, его задержали по ст. 208 УПК Украины. Автомобиль был изъят и отправлен на штрафплощадку. За сопротивление полиции с применением насилия мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным источников, банковскую карточку задержанного Назарий Гусаков использовал для сбора средств на лечение.

Назарий Гусаков Фото: Назарий Гусаков

Утром 27 июля в Нацполиции сообщали, что правоохранители проводят обыски по делу о возможном мошенничестве во время сбора средств для Назария Гусакова в Киеве и Львове. В частности, речь идет о близких друзьях и знакомых, банковские карты которых он использовал для получения благотворительных взносов и у лица, которое помогало ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты в криптовалюту.

Следственные действия проходят в Киеве в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Нацполиция

Обыски по делу Гусакова проходят в Киеве и Львове Фото: Нацполиция

Также в Нацполиции отметили, что устанавливаются потерпевшие, которые могли пострадать от мошеннических действий. Правоохранители призывают граждан, которые осуществляли переводы средств, а также тех, кто имеет информацию, которая может быть полезной для следствия, обращаться в Главное следственное управление.

А тем временем специалисты Департамента киберполиции анализируют информацию о движении средств, в частности по криптовалютным кошелькам, куда могли выводиться полученные взносы. В то же время, работники Государственной службы финансового мониторинга Украины проверяют движение средств по банковским счетам Назария Гусакова и других лиц, которые могли быть задействованы в сборе пожертвований.

Что известно о деле Назария Гусакова

31-летний львовянин Назарий Гусаков, страдающий спинальной мышечной атрофией (СМА), оказался в центре резонансного скандала. Его подозревают в возможном злоупотреблении собранными на лечение благотворительными средствами.

Для поддержания жизни он ежемесячно требует не менее 5 тысяч евро на лекарства. Часть препаратов предоставляет городская власть Львова, однако мужчина неоднократно объявлял публичные сборы в соцсетях, объясняя это недостатком доз и необходимостью проходить реабилитацию.

Назарий Гусаков Фото: Facebook

Но в июне 2025 года в соцсетях появились призывы проверить прозрачность сборов. Пользователи обратили внимание на отсутствие финансовых отчетов, повторное использование фото, которые должны были иллюстрировать покупку лекарств, а также на упоминания об азартных играх в старых публикациях Гусакова. При этом прямых доказательств нецелевого использования донатов пока не обнародовано.

Напомним, делом заинтересовался и президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что лично заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко по Гусакову.

Фокус выяснил, как скандал с Гусаковым бьет по доверию к собранию.