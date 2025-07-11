"Національна трагедія": президент Угорщини написав листа сім'ї закарпатця, якого нібито до смерті побили у ТЦК

Президент Угорщини Томаш Суйок написав листа для сім'ї померлого 45-річного мешканця Закарпаття Йосипа Шебештеня, смерть якого настала нібито внаслідок побиття співробітниками ТЦК. У листі угорський лідер висловив обурення ситуацією, наголосивши, що у Європі такого відбуватися не може.

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Також Томаш Суйок у листі наголосив, що померлий був нібито громадянином Угорщини, хоча в Україні раніше цю інформацію спростували. Свого листа угорський президент виклав на сторінці у Facebook 11 липня.

"Я з жахом дізнався про обставини, що призвели до смерті їхнього сина. Таке не може статися в Європі, це повністю суперечить усім людським цінностям, які представляє наш улюблений континент і які європейські народи послідовно сповідували протягом століть", — зазначив Суйок.

Лист Томаша Суйка до сім'ї померлого Шебештеня

У листі до сім'ї Йосипа Шебештеня Суйок також зазначив, що смерть угорця є великою втратою для країни.

"Життя кожного угорця є унікальним надбанням нашої нації, і тому втрата кожного угорця в розквіті сил є також національною трагедією", — наголосив Суйок.

Президент Угорщини також висловив співчуття та сум родині Шебештеня.

Смерть закарпатця через нібито побиття ТЦК: що відомо

Першим про історію щодо викрадення закарпатця співробітниками ТЦК опублікували в угорському виданні Mandiner, посилаючись нібито на повідомлення рідних Шебештеня. Багатьох деталей у медіа не розкрили, однак також повідомили, що чоловіка нібито впіймали поблизу школи у Береговому, а потім він опинився у Мукачеві, де його побили.

Після публікації новини посла України Федора Шандора викликали до Міністерства закордонних справ Угорщини, вимагаючи пояснень щодо інциденту з мобілізацією нібито угорця.

У Києві також офіційно відреагували на звинувачення угорської сторони. Там, як повідомила "Європейська правда", на брифінгу Міністерства закордонних справ України речник Георгій Тихий заявив, що такі заяви є маніпулятивними та підіграють російській пропаганді. Також Тихий наголосив, що такі спроби використати окремі випадки у мобілізації в Україні шкодять стосункам між державами.

Нагадаємо, 9 липня у мережі поширили відеоролик, на якому водій автомобіля вкусив поліцейського та потрапив до ТЦК.

Також у мережі 8 липня повідомили, що на Харківщині люди у військовій формі силоміць затримали хлопця, а його мама знепритомніла.