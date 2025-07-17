"Ми вас не підведемо": Орбан звернувся до закарпатських угорців після підпалу церкви (фото)

Увечері 16 липня в селі Паладь-Комарівці Ужгородського району загорілася церква, на стінах якої було балончиком написано фразу на розпалювання національної ворожнечі.

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Поліція підозрює підпал, який було скоєно близько 22:00 за місцевим часом, і зараз розшукує зловмисника, повідомляють правоохоронці.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Відділу поліції №1 Ужгородського райуправління поліції та співробітники криміналістичної лабораторії ГУНП в Закарпатській області.

Під час огляду з'ясувалося, що невідомий пробрався на територію храму, залишив напис на фасаді будівлі чорною фарбою і підпалив вхідні двері.

"Мадярів на ножі" — свідчить текст, залишений зловмисником. Мадяри — етнічна назва угорців.

Наразі поліція у співпраці з СБУ проводить розслідування, порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 194 КК України. Йдеться про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності та релігійних переконань і умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Тимчасом на те, що трапилося, уже відреагував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. На своїй сторінці у Facebook він опублікував фото напису на фасаді храму, звернувши на нього особливу увагу підписників.

"Примус, ненавмисне вбивство, спалення церкви, вимагання, залякування. Усе це відбувається з нами, угорцями, на Закарпатті. Ми вас не підведемо, ви можете на нас розраховувати!" — написав він.

Віктор Орбан показав напис на фасаді храму Фото: facebook.com/orbanviktor

Раніше Орбан уже звинуватив Україну в тому, що громадянина Угорщини Йосипа Шебештена насильно мобілізували і нібито побили в ТЦК, після чого той помер. Ба більше, він заявив, що планує ініціювати санкції в рамках ЄС проти українських чиновників, яких Будапешт вважає причетними.

Зі свого боку в Сухопутних військах ЗСУ спростували інформацію про те, що військовослужбовець Йосип Шебештень помер після того, як його побили співробітники ТЦК, і що чоловік був громадянином Угорщини, якого незаконно мобілізували.

За словами командування, чоловік мав український паспорт, і ніхто його не бив. Він помер від тромбоемболії.

Нагадаємо, в Угорщині випустили антиукраїнську рекламу із Зеленським і суперником Орбана. Політик також заявив про неминучий програш України у війні з Росією.