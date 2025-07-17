"Мы вас не подведем": Орбан обратился к закарпатским венграм после поджога церкви (фото)

Вечером 16 июля в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района загорелась церковь, на стенах которой была баллончиком написана фраза на разжигание национальной розни.

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Полиция подозревает поджог, который был совершен около 22:00 по местному времени, и сейчас разыскивает злоумышленника, сообщают правоохранители.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Отдела полиции №1 Ужгородского райуправления полиции и сотрудники криминалистической лаборатории ГУНП в Закарпатской области.

В ходе осмотра выяснилось, что неизвестный пробрался на территорию храма оставил надпись на фасаде здания черной краской и поджег входную дверь.

"Мадьяров на ножи" – гласит текст, оставленный злоумышленником. Мадьяры – этническое название венгров.

Сейчас полиция в сотрудничестве с СБУ проводит расследование, возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 161 и ч. 2 ст. 194 УК Украины. Речь идет о нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений и умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога.

Тем временем на случившееся уже отреагировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На своей странице в Facebook он опубликовал фото надписи на фасаде храма, обратив на нее особое внимание подписчиков.

"Принуждение, непредумышленное убийство, сожжение церкви, вымогательство, запугивание. Все это происходит с нами, венграми, на Закарпатье. Мы вас не подведем, вы можете на нас рассчитывать!" – написал он.

Виктор Орбан показал надпись на фасаде храма Фото: facebook.com/orbanviktor

Ранее Орбан уже обвинил Украину в том, что гражданина Венгрии Иосифа Шебештеня насильно мобилизировали и якобы избили в ТЦК, после чего тот скончался. Более того, он заявил, что планирует инициировать санкции в рамках ЕС против украинских чиновников, которых Будапешт считает причастными.

В свою очередь в Сухопутных войсках ВСУ опровергли информацию о том, что военнослужащий Иосиф Шебештень скончался после того, как его избили сотрудники ТЦК, и что мужчина был гражданином Венгрии, которого незаконно мобилизировали.

По словам командования, мужчина имел украинский паспорт, и никто его не бил. Он скончался от тромбоэмболии.

Напомним, в Венгрии выпустили антиукраинскую рекламу с Зеленским и соперником Орбана. Политик также заявил о неминуемом проигрыше Украины в войне с Россией.