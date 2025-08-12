З басейном і зебрами: маєток Орбана вартістю 30 млн євро, який він називає "фермою" батька, зняли з дрона (фото)

В Угорщині за допомогою безпілотника зафільмували кадри з неба, як виглядає маєток прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. Кількаповерхові будинки з ліфтами, підземний паркінг та розкішний басейн розміщені на великій території.

Сам Віктор Орбан стверджує, що це не його маєток, а лише сільськогосподарська ділянка його батька. Кадри того, як виглядає "ферма" Орбана, оприлюднило місцеве видання The Telex.

Читач медіа вирішив зняти маєток з дрона після того, як нещодавно незалежний угорський політик Акош Хадзазі організував мітинг біля резиденції родини Орбана, розташований у Гатванпушті. Попри перешкоди, які створювала поліція мітингувальникам, намагаючись завадити їм, активістам все ж вдалося побачити особняк політика за допомогою драбин, встановлених біля воріт. Тоді читач вирішив запустити дрон, аби ретельніше дослідити земельну ділянку.

The Telex | маєток Орбана за 30 мільйонів євро

Раніше на території діяла сучасна ферма, однак зараз про сільськогосподарську діяльність тут нічого не нагадує. Конюшні замінили кількаповерхові будинки з ліфтами, а також на території особняка з'явилися підземний паркінг та басейн.

The Telex | маєток Орбана за 30 мільйонів євро

На кадрах також видно, як довкола угіддя Орбана бігають зебри.

Акош Хадзазі також знайшов підтвердження того, що маєток угорського прем'єр-міністра не використовується як фермерське угіддя. Політику вдалося дізнатися про замовлення енергетичного сертифікату для житлової будівлі на території, що заперечує офіційну версію, озвучену самим Орбаном, про те що це "ферма" його батька.

"Брехливого прем'єр-міністра легше наздогнати, ніж кульгавого собаку", — так прокоментував Хадзазі факти, які йому вдалося виявити.

Варто зазначити, що про те, що у нього немає маєтку, а є лише сільськогосподарські батьківські угіддя, Віктор Орбан згадав у подкасті репера Dopeman нещодавно.

Нагадаємо, 6 серпня Віктор Орбан обмежив рівень надання допомоги українським біженцям в Угорщині, заявивши, що "безкоштовних грошей немає".

18 липня радник прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан зробив скандальну заяву про українців, сказавши, що їх "не просили воювати".