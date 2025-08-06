"Безкоштовних грошей немає": Орбан обмежив рівень допомоги біженцям з України (відео)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що розмір допомоги для українських біженців не має перевищувати підтримку, яку отримують безробітні громадяни країни.

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У фрагменті інтерв’ю, яке Орбан оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі Х, йдеться, що Угорщина прийняла тисячі українців після початку повномасштабного вторгнення Росії та забезпечила їх усім необхідним.

Політик зауважив, що держава надає біженцям таку ж допомогу, як і угорцям, але підкреслив, що "безкоштовних грошей немає". Він пояснив, що якщо угорець отримує виплати по безробіттю три місяці, а далі бере участь у громадських роботах, то й українські біженці мають діяти за цим принципом. За словами Орбана, угорці готові ділитися, але "віддати половину сорочки, а не всю".

Публікація у у соцмережі Х Віктора Орбана

"Коли на Україну напали, Угорщина зробила все, що мала зробити для свого сусіда. Ми надали допомогу тисячам нужденних і продовжуємо робити це сьогодні. Наш обов'язок чіткий: надавати допомогу, але ніколи не ставити під загрозу інтереси угорців. Це баланс, який ми повинні підтримувати", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що влітку 2024 року уряд Угорщини під керівництвом прем’єра Віктора Орбана запровадив жорсткіші правила для українських біженців. Будапешт визнав західні регіони України безпечними, тому громадян, які прибувають звідти, позбавили права на безкоштовне розміщення у центрах для біженців.

Дорослі, які потребують захисту, можуть отримувати щомісячну допомогу у розмірі 55 євро, а на кожну дитину передбачена додаткова виплата 34 євро.

Раніше, Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не буде фінансувати постачання зброї для України та не надасть ані озброєння, ані військових.

Він підкреслив, що підтримує мирні ініціативи Дональда Трампа і вважає, що їх гальмують європейські та українські лідери.

Варто зауважити, що у Німеччині обговорюють можливі зміни умов проживання для українців. Тема міграції дедалі частіше стає предметом політичних суперечок, особливо серед правих партій. Так, експерти прогнозують, що найближчі корективи стосуватимуться передусім соціальних виплат.

Тим часом у Польщі також відбувається масштабний перегляд системи соцпідтримки. Зміни зачіпають не лише українських біженців, а й місцевих громадян та іноземців з інших країн. Цікаво, що українська громада в Польщі має вагомий економічний вплив, зокрема податки, які вони сплачують, у кілька разів перевищують обсяг отриманої допомоги.