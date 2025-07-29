Українські біженці в Польщі: влада проводить аудит щодо виплат

Нині в Польщі відбувається масштабна переоцінка соціальної підтримки, яка зачіпає не тільки українських біженців, а й місцевих жителів, а також іноземців з інших країн.

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Українська громада в Польщі має значний економічний вплив — їхні податкові внески в кілька разів перевищують суму соціальної допомоги, яку вони отримують. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"Фінансова підтримка, що виділяється певним категоріям біженців, у п'ять-шість разів менша, ніж податкові надходження від українців", — зазначив Боднар. При цьому перегляд соціальних виплат стосується всіх категорій громадян, а не тільки українських біженців.

Зокрема, польська влада проводить аудит соціального житла, наданого українцям. З'ясувалося, що деякі з них продовжують користуватися пільговим житлом, незважаючи на стабільний достатній дохід. Також активна перевірка правильності отримання соціальних допомог — наприклад, випадки, коли люди виїжджають із регіону, але продовжують отримувати виплати.

Особливу увагу приділено програмі "800+" — щомісячній виплаті в розмірі 800 злотих на кожного школяра. Виявлено випадки, коли діти українських біженців не відвідували школу в повному обсязі, що є обов'язковою умовою для отримання допомоги. У відповідь уряд запровадив закон, що передбачає припинення виплат у разі систематичної відсутності дитини на заняттях.

Крім того, Європейський союз продовжив термін тимчасового захисту для українських громадян за кордоном до 2027 року. Польща зараз оновлює своє законодавство, щоб відповідати новим директивам ЄС.

Нагадаємо, що українці, які виїхали до Польщі з певних причин, не лише через війну, роблять великий внесок у розвиток економіки країни. Так, 21 липня в Opendatabot оприлюднили статистику, яка демонструє, що станом на липень 2025 року українці в Польщі зареєстрували понад 29 тисяч компаній. При цьому близько половини цих бізнесів вони відкрили після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас Польща переглядає правила проживання в центрах біженців для українців. Так, уже з 1 листопада в дію вступають нові правила, згідно з якими в центри прийматимуть тільки тих українців, хто належить до вразливих верств населення.