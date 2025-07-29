Украинские беженцы в Польше: власти проводят аудит по выплатам

Сейчас в Польше проходит масштабная переоценка социальной поддержки, которая затрагивает не только украинских беженцев, но и местных жителей, а также иностранцев из других стран.

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Украинская община в Польше оказывает значительное экономическое влияние — их налоговые взносы в несколько раз превышают сумму социальной помощи, которую они получают. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью изданию "РБК-Украина".

"Финансовая поддержка, выделяемая определенным категориям беженцев, в пять-шесть раз меньше, чем налоговые поступления от украинцев", — отметил Боднар. При этом пересмотр социальных выплат касается всех категорий граждан, а не только украинских беженцев.

В частности, польские власти проводят аудит социального жилья, предоставленного украинцам. Выяснилось, что некоторые из них продолжают пользоваться льготным жильем, несмотря на стабильный достаточный доход. Также активна проверка правильности получения социальных пособий — например, случаи, когда люди уезжают из региона, но продолжают получать выплаты.

Особое внимание уделено программе "800+" — ежемесячной выплате в размере 800 злотых на каждого школьника. Выявлены случаи, когда дети украинских беженцев не посещали школу в полном объеме, что является обязательным условием для получения пособия. В ответ правительство ввело закон, предусматривающий прекращение выплат при систематическом отсутствии ребенка на занятиях.

Кроме того, Европейский союз продлил срок временной защиты для украинских граждан за рубежом до 2027 года. Польша сейчас обновляет свое законодательство, чтобы соответствовать новым директивам ЕС.

Напомним, что украинцы, которые выехали в Польшу по определенным причинам, не только из-за войны, делают большой вклад в развитие экономики страны. Так, 21 июля в Opendatabot обнародовали статистику, которая демонстрирует, что по состоянию на июль 2025 года украинцы в Польше зарегистрировали более 29 тысяч компаний. При этом около половины этих бизнесов они открыли после начала полномасштабного вторжения России.

В то же время Польша пересматривает правила проживания в центрах беженцев для украинцев. Так, уже с 1 ноября в действие вступают новые правила, согласно которым в центры будут принимать только тех украинцев, кто относится к уязвимым слоям населения.