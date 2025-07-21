Украинцы открывают бизнес в Польше: чем занимаются топовые компании с наибольшим капиталом

По состоянию на июль 2025 года граждане Украины зарегистрировали в Польше более 29 тысяч компаний, согласно официальным данным польского судебного реестра Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Почти половина из них — 13 014 бизнесов — открыты после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Украинский бизнес в Польше активно развивается: около 6% всех новых компаний, созданных в стране за последние 3,5 года, принадлежат украинцам. Наибольший всплеск регистраций произошел в 2022 году — тогда было открыто 4780 новых компаний, что на треть больше, чем годом ранее, сообщает Opendatabot.

Где больше всего украинских бизнесов в Польше

Самая высокая концентрация украинских компаний зафиксирована в трех польских воеводствах:

Mazowieckie (Варшава и регион) — 11 568 компаний

Małopolskie (Краков) — 3 200 бизнесов

Dolnośląskie (Вроцлав) — 3 019 компаний

Подавляющее большинство украинцев выбирает форму spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (аналог ООО) — таких компаний насчитывается 27 656, что составляет 95% от общего количества.

Также украинцы активизировали деятельность в третьем секторе: с 2022 года создано 486 благотворительных организаций, что в четыре раза больше, чем до войны.

Какой капитал у большинства украинских компаний в Польше

Большинство бизнесов, открытых после 2022 года, — это малый бизнес: почти 10 тысяч компаний имеют уставный капитал до 10 тыс. злотых. Только 133 фирмы превышают отметку в 500 тыс. злотых.

Вместе все украинские компании в Польше аккумулировали 7,34 млрд злотых капитала. Из них 533 млн злотых — это вклад компаний, созданных после начала полномасштабной войны. Несмотря на то, что 45% компаний зарегистрировано в этот период, их капитал в 12 раз меньше, чем у "довоенного" украинского бизнеса.

Наибольший капитал имеет украинская компания в Польше, которая производит металлические изделия. На втором месте — бизнес по аренде машин и оборудования.

Топ 10 украинских компаний в Польше по капиталу (с 2022 года) Фото: opendatabot

Сколько налогов украинский бизнес платит в Польше

По данным аналитического центра Gremi Personal со ссылкой на польское Минфинов, в 2024 году украинцы уплатили почти 1,65 млрд злотых налогов (более $400 млн) — это совокупные поступления от налога на доходы физических и юридических лиц.

Напомним, издание inPoland сообщало, что в Польше намерены внести поправки в специальный закон: предлагается расширить список причин, по которым может быть аннулирован вид на жительство.

Фокус писал о презентации отчета ООН о влиянии украинских беженцев на экономику Польши. Рафал Костжинский во время пресс-конференции заявил, что поляки "устали" от помощи Украине, поэтому аналитики решили "развеять некоторые мифы". В частности, он объяснил, что появление украинцев изменило польскую экономику. По словам представителя ООН, экономика стала более "специализированной и продуктивной", при этом поляки не потеряли работу, а общая занятость даже выросла.