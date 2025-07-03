Могут аннулировать вид на жительство: о каких изменениях для украинцев в Польше важно знать

В Польше намерены внести поправки в специальный закон: предлагается расширить список причин, по которым может быть аннулирован вид на жительство.

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Правительство Польши планирует продлить действие закона о поддержке украинских беженцев до 4 марта 2026 года. Это означает, что до этой даты граждане Украины, находящиеся под временной защитой, смогут легально проживать в стране, работать, получать медицинскую помощь, образование и социальные выплаты. Об этом сообщает издание inPoland.

Кроме того, для украинцев сохранят налоговые льготы. Также будет продлена выплата пособия 800+ на детей до 18 лет, которые уже окончили школу, но продолжают обучение в Польше.

Теперь разрешение на временное пребывание будет выдаваться лишь один раз. Срок размещения беженцев в центрах коллективного проживания продлён до 31 октября 2025 года, однако для отдельных уязвимых категорий предусмотрено продление.

Кроме того, будет отменена возможность предоставления прав тем гражданам Украины, которые пересекают границу на короткий срок по разрешению в рамках местного приграничного движения.

Также определили условия, при которых Польша может забрать вид на жительство:

если человек подал в заявлении ложные персональные данные;

если заявитель предоставил поддельные документы;

если иностранец заключил брак с целью обойти положения, определяющие правила и условия въезда иностранцев на территорию Республики Польша, их транзита через эту территорию, их пребывания на ней и их выезда из нее.

Отметим, Фокус описал о презентации отчета ООН о влиянии украинских беженцев на экономику Польши, который состоялся 10 июня. Представитель УВКБ ООН Рафал Костжинский во время пресс-конференции заявил, что поляки "устали" от помощи Украине, поэтому аналитики решили "развеять некоторые мифы". Среди прочего, он пояснил, что появление украинцев изменило польскую экономику. По словам представителя ООН, экономика стала более "специализированной и продуктивной", при этом поляки не потеряли работу, а общая занятость даже выросла.

Напоминаем, в марте медиа The Economist проанализировало, как повлияет возможное перемирие на украинских беженцев. Между тем в июне на выборах в Польше победил кандидат, выступающий против членства Украины в ЕС.