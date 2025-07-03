Можуть анулювати посвідку на проживання: про які зміни для українців у Польщі важливо знати

У Польщі мають намір внести поправки до спеціального закону: пропонується розширити список причин, через які може бути анульовано посвідку на проживання.

Related video

Уряд Польщі планує продовжити дію закону про підтримку українських біженців до 4 березня 2026 року. Це означає, що до цієї дати громадяни України, які перебувають під тимчасовим захистом, зможуть легально проживати в країні, працювати, отримувати медичну допомогу, освіту та соціальні виплати. Про це повідомляє видання inPoland.

Крім того, для українців збережуть податкові пільги. Також буде продовжено виплату допомоги 800+ на дітей до 18 років, які вже закінчили школу, але продовжують навчання в Польщі.

Тепер дозвіл на тимчасове перебування видаватиметься лише один раз. Термін розміщення біженців у центрах колективного проживання подовжено до 31 жовтня 2025 року, однак для окремих вразливих категорій передбачено продовження.

Крім того, буде скасовано можливість надання прав тим громадянам України, які перетинають кордон на короткий термін за дозволом у рамках місцевого прикордонного руху.

Також визначили умови, за яких Польща може забрати посвідку на проживання:

якщо людина подала в заяві неправдиві персональні дані;

якщо заявник надав підроблені документи;

якщо іноземець уклав шлюб з метою обійти положення, що визначають правила та умови в'їзду іноземців на територію Республіки Польща, їхнього транзиту через цю територію, їхнього перебування на ній та їхнього виїзду з неї.

Зазначимо, Фокус описав про презентацію звіту ООН про вплив українських біженців на економіку Польщі, який відбувся 10 червня. Представник УВКБ ООН Рафал Костжинський під час прес-конференції заявив, що поляки "втомилися" від допомоги Україні, тому аналітики вирішили "розвіяти деякі міфи". Серед іншого, він пояснив, що поява українців змінила польську економіку. За словами представника ООН, економіка стала більш "спеціалізованою і продуктивною", при цьому поляки не втратили роботу, а загальна зайнятість навіть зросла.

Нагадуємо, у березні медіа The Economist проаналізувало, як вплине можливе перемир'я на українських біженців. Тим часом у червні на виборах у Польщі переміг кандидат, який виступає проти членства України в ЄС.