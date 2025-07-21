Українці відкривають бізнес у Польщі: чим займаються топові компанії з найбільшим капіталом

Станом на липень 2025 року громадяни України зареєстрували в Польщі понад 29 тисяч компаній, згідно з офіційними даними польського судового реєстру Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Майже половина з них — 13 014 бізнесів — відкриті після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Український бізнес у Польщі активно розвивається: близько 6% усіх нових компаній, створених у країні за останні 3,5 роки, належать українцям. Найбільший сплеск реєстрацій відбувся у 2022 році — тоді було відкрито 4780 нових компаній, що на третину більше, ніж роком раніше, повідомляє Opendatabot.

Де найбільше українських бізнесів у Польщі

Найвищу концентрацію українських компаній зафіксовано у трьох польських воєводствах:

Mazowieckie (Варшава та регіон) — 11 568 компаній

Małopolskie (Краків) — 3 200 бізнесів

Dolnośląskie (Вроцлав) — 3 019 компаній

Переважна більшість українців обирає форму spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (аналог ТОВ) — таких компаній налічується 27 656, що становить 95% від загальної кількості.

Також українці активізували діяльність у третьому секторі: з 2022 року створено 486 благодійних організацій, що у чотири рази більше, ніж до війни.

Який капітал у більшості українських компаній у Польщі

Більшість бізнесів, відкритих після 2022 року, — це малий бізнес: майже 10 тисяч компаній мають статутний капітал до 10 тис. злотих. Лише 133 фірми перевищують позначку у 500 тис. злотих.

Разом усі українські компанії у Польщі акумулювали 7,34 млрд злотих капіталу. Із них 533 млн злотих — це внесок компаній, створених після початку повномасштабної війни. Попри те, що 45% компаній зареєстровано у цей період, їхній капітал у 12 разів менший, ніж у "довоєнного" українського бізнесу.

Найбільший капітал має українська компанія в Польщі, яка виготовляє металеві вироби. На другому місці — бізнес із оренди машин та устаткування.

Топ 10 українських компаній у Польщі за капіталом (з 2022 року) Фото: opendatabot

Скільки податків український бізнес сплачує у Польщі

За даними аналітичного центру Gremi Personal із посиланням на польське Мінфінів, у 2024 році українці сплатили майже 1,65 млрд злотих податків (понад $400 млн) — це сукупні надходження від податку на доходи фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, видання inPoland повідомляло, що у Польщі мають намір внести поправки до спеціального закону: пропонується розширити список причин, через які може бути анульовано посвідку на проживання.

Фокус писав про презентацію звіту ООН щодо впливу українських біженців на економіку Польщі. Рафал Костжинський під час пресконференції заявив, що поляки "втомилися" від допомоги Україні, тому аналітики вирішили "розвіяти деякі міфи". Зокрема, він пояснив, що поява українців змінила польську економіку. За словами представника ООН, економіка стала більш "спеціалізованою і продуктивною", водночас поляки не втратили роботу, а загальна зайнятість навіть зросла.