Примут не всех: Польша изменила правила проживания в центрах для беженцев из Украины (видео)

С 1 ноября в Польше начнут действовать обновленные правила для беженцев из Украины, которые не имеют жилья и находятся в центрах временного размещения. Согласно решению чиновников, в центрах будут принимать только уязвимые слои населения.

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Кабинет Министров Польши утвердил законопроект, который изменил правила пребывания украинских беглецов от войны, сообщили на портале "Польского радио" и медиа Rzeczpospolita. Представители СМИ посетили брифинг представителя правительства Адама Шлапка, который говорил о законопроектах польского кабмина. Шлапка сообщил, что вносятся последние изменения перед утверждением. Среди прочего, изменения затронут центры временного размещения, в которые будут принимать далеко не всех, говорится в статье.

Украинские беженцы в Польше — комментарий спикера правительства Адама Шлапка

Представитель правительства сообщил, что "вносятся мелкие правки" в закон, который действует с 2022 года. После этого журналисты поинтересовались, какие будут реализовываться новации и как идет работа над законопроектом об ассистенции для людей с инвалидностью из Украины. Чиновник пояснил, что делаются "последние штрихи" по ассистенции. Относительно изменений для беглецов от войны, то чиновник отметил, что прекращают определенный вид помощи, поскольку изменилась ситуация.

"[Закон о помощи беженцам из Украины] обновляется в соответствии с текущей ситуацией, опытом и так далее. И эти изменения, о которых вы говорите, Министерство внутренних дел и администрации считает, что это уже тот момент, когда этот вид поддержки можно завершить", — ответил Шлапка.

Украинские беженцы в Польше — детали

Между тем польские медиа уточнили, что речь идет об изменениях в правилах оказания помощи в центрах размещения беженцев из Украины:

в центры будут принимать только уязвимые слои населения — то есть беременных, пенсионеров, людей с инвалидностью;

для других категорий будет работать программа ЕС "Вместе к независимости". Согласно программе, 6 тыс. украинцам предоставят средства на оплату аренды квартиры и на посещение курсов польского языка;

минимальное количество людей в центрах размещения — 20 человек (ранее было 10).

Другие пункты обновленного закона касаются упрощенной процедуры легализации для людей с Pesel UKR, написала Rzeczpospolita. Кроме того, врачи из Украины смогут работать по специальности благодаря упрощенной системе получения разрешения, и им разрешается лечить украинцев, написало медиа.

Также привели информацию, озвученную пресс-секретарем Мазовецкого воеводства Йоанной Баханек. Чиновница уточнила, что на сегодня бесплатное проживание и питание предоставляется всем, но в течение только 120 дней пребывания. После этого следует платить за услуги центра ("финансовое соучастие"). По ее словам, в воеводстве в центрах есть 3 тыс. мест для проживания, но они заполнены лишь на треть.

Отметим, Фокус писал о других решениях польского правительства, которые коснутся граждан Украины. В частности, на портале inPoland сообщили о расширении оснований для отмены вида на жительство. Среди причин — подача фальшивых документов, предоставление ложных данных, фиктивный брак. Также речь шла о продлении статуса временной защиты до 4 марта 2026 года, о сохранении налоговых льгот и продолжении выплат по программе 800+ на детей до 18 лет, которые учатся в Польше.

Напоминаем, в июне аналитики подсчитали, какую сумму денег принесли беженцы из Украины в бюджет Польши. В то же время в Германии планируют изменить выплаты для украинцев-беглецов от войны.